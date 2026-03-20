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trent alexander-arnold(C)Getty Images
Harry Sherlock

Traducido por

Thomas Tuchel explica por qué ha dejado fuera de la última convocatoria de Inglaterra a la estrella del Real Madrid Trent Alexander-Arnold

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha explicado por qué ha dejado fuera de la convocatoria de Inglaterra a Trent Alexander-Arnold para los próximos amistosos contra Uruguay y Japón. Los Tres Leones están intensificando los preparativos para el Mundial de 2026, que se celebrará en verano, y la estrella del Real Madrid ha quedado una vez más fuera de los planes, lo que suscita serias dudas sobre su participación en el torneo.

  • Alexander-Arnold se queda fuera

    El lateral derecho del Real Madrid ha tenido una temporada en LaLiga marcada por las lesiones: estuvo de baja por una lesión en el tendón de la corva entre septiembre y octubre, y posteriormente sufrió un desgarro muscular que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego entre diciembre y febrero. Cuenta con 34 internacionalidades con Inglaterra, pero no ha jugado con su selección desde el partido de clasificación para el Mundial contra Andorra, disputado en junio del año pasado. Desde entonces, no ha formado parte de ninguna de las convocatorias de Tuchel, y su última exclusión plantea serias dudas sobre su participación en el torneo, dado que se trataba de una convocatoria ampliada de 35 jugadores; el exentrenador del Chelsea ha elegido a Tino Livramento, Djed Spence y Jarell Quansah como opciones para el lateral derecho. 

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  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La explicación de Tuchel

    Tuchel ha explicado que dejar fuera a Alexander-Arnold fue «difícil», pero añadió: «Sé muy bien lo que Trent puede aportarnos. He jugado muchas veces contra él y he sufrido cuando se enfrentaba a mis equipos con el Liverpool. Así que conozco muy bien su potencial y lo que puede aportar.

    Pero, en este momento, tenemos pruebas de lo buenos que fuimos en septiembre, octubre y noviembre, y los jugadores que están en la convocatoria para el lateral derecho tienen que luchar por su puesto, tienen que competir, tienen que demostrar de nuevo que se lo merecen».

    Continuó diciendo: «Sé que es una decisión difícil para Trent, al igual que lo es para Ollie Watkins en este momento y para Luke Shaw», afirmó Tuchel. «Estas decisiones difíciles forman parte del trabajo. Es una decisión deportiva.

    «Es una decisión deportiva que nos quedemos con Quansah, con Livramento y con Spence. Es una decisión para Dominic Solanke y Dominic Calvert-Lewin, a quienes no conozco tan bien como conozco, por ejemplo, a Ollie Watkins.

    «Creo que tengo una idea muy clara de lo que Ollie puede aportarnos. Lo he visto en torneos. Lo he visto con nosotros en la fase de clasificación, así que quiero echar un vistazo a otros dos jugadores para tener una visión más completa y formarme una opinión más clara.

    «Sé que es una decisión difícil. Sé que es un gran nombre. Creo que tiene un talento enorme y una gran carrera por delante, pero siento que sé lo que Trent puede aportarnos y he decidido seguir apostando por los jugadores que estaban en la concentración».

  • Tuchel dividirá al equipo

    Tuchel ha explicado que tiene la intención de «dividir» su plantilla para proteger a sus jugadores más veteranos, y que varios jugadores clave, entre los que se encuentran Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice y Morgan Rogers, solo se incorporarán para el partido contra Japón. 

    Anthony Gordon, Elliott Anderson, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Dan Burn y Dean Henderson también estarán entre los que se incorporarán solo para el segundo partido.

    «Estos chicos han jugado 3.500 minutos, algunos incluso 4.000 [esta temporada]», dijo Tuchel. «Más importante que el mero número de minutos es que algunos de ellos han jugado más minutos que en toda la temporada pasada.

    «Todos estos jugadores han contribuido en septiembre, octubre y noviembre. Se han ganado mi reconocimiento. Darles un respiro mental y físico nos beneficiará a todos».

  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Tras los partidos amistosos contra Uruguay y Japón, Inglaterra se enfrentará a Costa Rica en otro partido de preparación en junio, antes del torneo. En la fase de grupos, se enfrentará a Costa Rica, Croacia y Ghana. 

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