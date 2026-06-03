Thomas Tuchel debería seguir el ejemplo del Barcelona y elegir a Anthony Gordon, valorado en 80 millones de euros, como titular con Inglaterra en el Mundial en lugar de Marcus Rashford

El fichaje de Gordon por el Barça fue costoso y sorpresivo. Su deseo de dejar el Newcastle, la necesidad del club inglés de vender y la prisa azulgrana por adelantarse al Bayern hicieron que todo se cerrara en menos de 24 horas, tras varias actualizaciones en redes sociales. El precio podría llegar a 80 millones de euros (69 millones de libras/93 millones de dólares).

El movimiento reaviva el debate sobre la selección inglesa de cara al Mundial 2026. Gordon y Rashford, con perfiles similares, compiten por un puesto en la banda izquierda. Thomas Tuchel podría probarlos ante Nueva Zelanda y Costa Rica.

Rashford parte como favorito: su juego es más vistoso, ya ha marcado con Inglaterra —tres goles en Qatar 2022— y, en su mejor versión, es un delantero de élite.

Sin embargo, Gordon podría ser la elección más inteligente. No marca tantos goles ni es tan fluido con el balón, pero el nuevo fichaje del Barça es el prototipo de jugador de Tuchel, encaja a la perfección en esta plantilla y debería ser una apuesta segura para la alineación titular de los Tres Leones en su intento por poner fin a 60 años de sufrimiento.