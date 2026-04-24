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Thomas Tuchel afirma que Morgan Gibbs-White, un «centrocampista completo», merece un puesto en la selección inglesa para el Mundial, aunque compite con Phil Foden y otros por un lugar en la convocatoria
La estrella del Forest recupera su mejor forma
Gibbs-White ha vuelto a meterse en la pugna por un puesto en la selección inglesa tras marcar un decisivo hat-trick contra el Burnley, lo que eleva su cuenta a ocho goles en sus últimos 13 partidos. A pesar de que Tuchel no lo convocó para los recientes amistosos contra Uruguay y Japón, el centrocampista es el máximo goleador de la Premier League desde marzo, con seis tantos. El jugador de 26 años tiene ahora un último mes para convencer al cuerpo técnico antes de que finalice el plazo de presentación de la convocatoria, el 30 de mayo.
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Sellars apoya a su antiguo protegido
El exdirector técnico del Wolverhampton, Scott Sellars, quien siguió la evolución de Gibbs-White desde su adolescencia hasta ser habitual en la Premier League, afirma que la versatilidad y mentalidad del centrocampista están a la altura de las opciones de élite que tiene Tuchel. Destacó su capacidad para influir en partidos igualados y se mostró sorprendido por su reciente exclusión de la selección.
Al explicar por qué el talismán del Forest merece un sitio en el avión rumbo al Mundial, Sellars declaró a la BBC: «Siempre pensé que jugaría con Inglaterra y, en las categorías inferiores, estaba a la altura de los mejores. Trabajé con Phil Foden en el City, así que conocía su nivel y siempre creí que Morgan estaba a ese nivel.
Su mentalidad le abriría puertas en el máximo nivel. Nada de lo que ha logrado me sorprende. A los 15 años ya destacaba por su entusiasmo, cómo se movía en el campo y, sobre todo, lo que hacía cuando recibía el balón».
La forma convierte la exclusión en una sorpresa
Aunque Gibbs-White solo ha jugado seis partidos internacionales desde 2024, Sellars afirma que su actual racha goleadora lo hace más completo que otros compañeros. En un Mundial, tener a un jugador con su definición y entusiasmo puede decidir las eliminatorias.
Sobre la actual racha del centrocampista y su preparación para el escenario internacional, Sellars añadió: «Cuando ha jugado con Inglaterra, sus actuaciones han sido de gran calidad. Está aportando goles y, en un Mundial, los partidos pueden ser muy reñidos, por lo que pueden ser los jugadores con esa calidad de definición los que te hagan ganar el partido.
Me sorprende que no estuviera en la lista de 35. Si miramos su estado de forma, aún más. Es más un centrocampista completo que un ‘10’. Si otros no están en forma o hay alguna lesión, como puede pasar, merece un puesto en la convocatoria».
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Cuenta atrás para el primer partido contra Croacia
A solo 54 días del debut de Inglaterra en el Mundial contra Croacia en Dallas, Gibbs-White debe mantener su racha goleadora para convencer a Tuchel. La visita del Forest a Sunderland le brinda otra oportunidad de demostrar que puede liderar bajo presión y ayudar a su equipo a mantenerse en la máxima categoría. Tras quedarse fuera de la convocatoria de marzo, en la que Inglaterra sufrió ante Japón y Uruguay, el creador de juego aspira a demostrar que es la solución creativa que necesitan los Tres Leones.