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Thomas Tuchel afirma que Ben White «debe aclarar las cosas» con sus compañeros de la selección inglesa tras un largo exilio autoimpuesto
Un camino hacia la redención
La carrera internacional de White se ha estancado desde que abandonó la concentración de Inglaterra para el Mundial de Catar por «motivos personales», tras un supuesto desacuerdo con el exsegundo entrenador Steve Holland. Posteriormente, el jugador de 28 años se declaró indisponible para ser convocado durante el resto del mandato de Gareth Southgate. Sin embargo, tras cuatro partidos internacionales y años en el ostracismo, el versátil defensa expresó un deseo «desesperado» de volver cuando Tuchel se puso en contacto con él. Su inclusión en la actual convocatoria de 35 jugadores se produce en un momento en que el seleccionador alemán busca evaluar sus opciones defensivas de cara a un verano repleto de grandes torneos.
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Armonizar las filas
Tuchel ha dado prioridad a la reconciliación de toda la plantilla como base para la reintegración satisfactoria de White en la selección inglesa. Explicó: «Creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. No sé exactamente qué pasó. No me interesaba al 100 % eso, ya que quería pasar página. Una vez le pregunté a Ben si estaría dispuesto a jugar para mí y para Inglaterra, y él, de inmediato y sin dudarlo, dijo que le encantaría y que estaba deseando volver. Creo que es necesario que aclare las cosas con sus compañeros y creo que lo hará cuando regresen los jugadores que estuvieron con él en el Mundial».
Un regreso eufórico y flexibilidad táctica
La última concentración internacional antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá incluye partidos amistosos contra Uruguay y Japón, lo que supone una oportunidad clave para el regreso de White. Tuchel señaló que el defensa, capaz de jugar tanto de lateral derecho como de central, no dudó ni un instante cuando se presentó la oportunidad tras la lesión de última hora de Quansah.
El técnico alemán explicó: «Cuando se le presentó la oportunidad, su reacción fue inmediata, muy eufórica y muy positiva, y se emocionó, lo que me demuestra que realmente se lo toma en serio. Su comportamiento y su trabajo en la concentración han sido muy buenos y demuestran su calidad».
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Las dos facciones y la selección final
Para hacer frente a un calendario agotador, Tuchel ha puesto en marcha un «campamento dividido» de 35 jugadores, en el que grupos separados se turnarán en los dos partidos para garantizar que ningún jugador tenga que quedarse en la grada. Este sistema único ejerce una presión inmediata sobre White para que cause buena impresión contra Uruguay antes de que llegue una nueva oleada de estrellas consolidadas para la prueba definitiva contra Japón. Dado que la convocatoria definitiva para el Mundial se dará a conocer en mayo, el rendimiento de White durante esta ventana determinará si gana su duelo directo con Tino Livramento y Djed Spence por un puesto fijo en el avión.