Thomas Frank: ¡se acabó! El Tottenham se enfrenta al descenso a pesar del despido del entrenador, y se necesitan más cambios en todo el club.

El Tottenham Hotspur ocupa el puesto 16 en la tabla de la Premier League. Solo tiene cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso. No ha ganado ninguno de los nueve partidos nacionales disputados en 2026. Su próximo partido es contra el Arsenal, su vecino del norte de Londres y futuro campeón de la Premier League, al que los Spurs solo han vencido una vez en sus últimos diez encuentros. Y, sin embargo, hasta el miércoles por la mañana, no parecía haber mucha alarma en el club por el hecho de que esta temporada podría terminar en desastre.

Por segundo año consecutivo, los Spurs corren el riesgo de terminar en la mitad inferior de la tabla. En 2024-25 se libraron del descenso porque los tres equipos que descendieron claramente no tenían el nivel necesario para luchar por la permanencia, pero ahora la Premier League es una bestia diferente.

Muchas cosas han salido mal en el Tottenham para que esto ocurra. Han pasado siete años desde que alcanzaron su primera final de la Liga de Campeones y poco más de seis meses desde que ganaron la Europa League, pero el club ha perdido la estabilidad y se ha sumido en el caos.

Hay muchos cambios y soluciones necesarios en la mitad lilywhite del norte de Londres, pero al menos se ha dado el primer paso con el despido del entrenador Thomas Frank.

    El peor entrenador en la historia de los «seis grandes»

    Comenzaremos con los hechos y las frías y duras cifras. Desde 2010, ningún entrenador de los seis grandes equipos (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United o Tottenham) que haya dirigido 10 partidos o más ha registrado un porcentaje de victorias o un total de puntos por partido peor que el de Frank.

    Con 1,12 puntos por partido (29 en 26 partidos, lo que se extrapola a 42 en una temporada de 38 partidos), la media de Frank es peor que la de Ruben Amorim en el Manchester United (1,23), la de Roy Hodgson en el Liverpool (1,25) y la de Graham Potter en el Chelsea (1,27). Incluso Nuno Espirito Santo, en sus 10 partidos de la Premier League con los Spurs, tiene un promedio relativamente bueno de 1,5.

    Cuando Frank fue nombrado, el director ejecutivo Vinai Venkatesham y el entonces presidente Daniel Levy afirmaron que el danés había obtenido una puntuación muy alta en comparación con los demás candidatos para sustituir a Ange Postecoglou. Venkatesham dijo: «Llevamos a cabo un proceso muy, muy exhaustivo y rápido. Definimos 10 características que consideramos importantes para ser un entrenador de éxito en el Tottenham Hotspur. Analizamos con todo detalle, a través de nuestro equipo técnico dirigido por Johan [Lange, director deportivo], a más de 30 candidatos.

    Hicimos una lista de preseleccionados, dedicamos mucho tiempo a ella y Thomas era, sin duda, el candidato número uno. No podría estar más emocionado por su incorporación al club. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Daniel sobre sus características. Personalmente, una de las cosas que más me entusiasma es que es un excelente formador de jóvenes jugadores. Tengo muchas ganas de ver lo que puede hacer con la plantilla que tenemos aquí».

    Es cierto que la llegada de Frank procedente del Brentford se consideró en su momento un fichaje sensato, aunque poco emocionante. Sin embargo, ha envejecido muy mal y, hasta la derrota del martes en casa ante el Newcastle, el club parecía aferrarse a los sentimientos del verano pasado, cuando ya no eran relevantes.

    Sin conexión

    Frank, en Brentford, tenía una reputación que ahora te mira fijamente de una manera paradójica y ambigua. Era muy popular entre los aficionados de los Bees y buscaba establecer una conexión personal con ellos, así como con sus jugadores, pero era aún más conocido por cómo él y el club utilizaban los datos para tomar sus decisiones. En general, Frank predicaba una política de nunca estar demasiado arriba ni demasiado abajo, que se aplicaba mejor gracias a su creencia de que él y su equipo solo debían sentir la emoción de un resultado determinado durante un máximo de 24 horas.

    En los últimos años, otros equipos de los seis grandes miraban a Frank con admiración, y el Chelsea y el Manchester United incluso le hicieron una entrevista. Tarde o temprano, íbamos a descubrir cómo Frank se adaptaba a un club más mediático. De hecho, se derrumbó en su primera prueba: una rueda de prensa inaugural con una sala de prensa abarrotada en julio.

    «Como les dije al personal el primer día aquí, les prometo una cosa, una cosa que es 100 % segura: perderemos partidos de fútbol», dijo Frank, tratando de moderar las expectativas. «No he visto ningún equipo que no pierda ningún partido de fútbol. Está el Arsenal, que no podemos mencionar... ¡Así que ahí cometí mi primer error de novato! Luego está el Preston [en 1889], y esos son los dos únicos equipos».

    No bastaba con que Frank llegara con un sentimiento opuesto al de los soñadores que le precedieron, como Postecoglou y Mauricio Pochettino, sino que además cometió un «error de novato», según él mismo confesó, al elogiar al rival Arsenal. Eso se convirtió en un tema recurrente a lo largo de la temporada e incluso caló entre la afición de los Gunners, que ahora corean que Frank es un «miembro de plata», uno de los distintos niveles de afiliación oficial al Arsenal. Desde hace tiempo es admirador de Mikel Arteta, quien, irónicamente, ha engañado a muchos clubes de élite haciéndoles creer que todos los entrenadores merecen una o dos temporadas para poner en marcha su «proceso». Ni siquiera hace falta entrar en el tema del «cup-gate».

    Frank tenía una aprobación universal en el Brentford y la buena prensa constante del club significaba que apenas podía tropezar como lo hizo como entrenador del Tottenham. Ya fuera diciendo «¿quién es Eberechi Eze?» en referencia a su fallido fichaje en verano antes de que este marcara un hat-trick contra ellos con el Arsenal, tratando de hacer ver que su incapacidad para fichar a Antoine Semenyo, que acabó en el Manchester City, era una señal de ambición, o con su último truco de decir que si los Spurs jugaran como lo hacen cuando van 2-0 abajo ganarían más partidos, Frank fue una pesadilla para las relaciones públicas.

    El rechazo de los aficionados de los Spurs hacia Frank creció rápidamente desde noviembre, cuando fueron derrotados fácilmente por el Arsenal y su rival londinense, el Chelsea. Era abucheado regularmente en los partidos fuera de casa, mientras que los jugadores recibían aplausos. Cuando Frank dijo que aquellos que abuchearon al portero Guglielmo Vicario tras su error en otra derrota ante el Fulham no eran «verdaderos aficionados del Tottenham», era difícil imaginar una vuelta para él. Para los seguidores del Tottenham ya es bastante malo tener que pagar uno de los precios más caros del fútbol para ver a su equipo.

    Durante y después de la derrota del mes pasado en casa ante el West Ham, los aficionados del Tottenham corearon «por la mañana te despedirán» al danés, una escena que se repitió tras la derrota ante el Newcastle que acabó con la carrera de Frank. Ningún entrenador del Spurs ha sido tan impopular como él; incluso la leyenda del Arsenal George Graham ganó al menos la Copa de la Liga.

    Sin estilo ni sustancia

    Las principales cuestiones tácticas sobre la idoneidad de Frank para el Tottenham estaban relacionadas con su estilo de juego preferido. Ahora bien, cuando el Brentford estaba en la Championship, jugaba al ataque y con estilo, pero eso fue hace más de media década y no era seguro que esas tácticas funcionaran en un nivel superior, lo que quizá sea en parte la razón por la que Frank optó por un enfoque más conservador tras el ascenso en 2021.

    Su Brentford siempre rendía al máximo cuando jugaba en transición y al contraataque, por lo que a menudo conseguía derrotar a los equipos de élite de la Premier League. Pero el Tottenham nunca pareció una amenaza ofensiva constante con Frank, independientemente del rival o del plan de juego.

    Lo único que puede salvar a Frank en este sentido es que el Brentford era un excelente reclutador que trabajaba en un entorno que permitía a los jugadores desarrollarse y prosperar. El Tottenham, por su parte, se encuentra en una situación de presión constante y ha fracasado estrepitosamente en su intento de reconstruir su ataque sin Harry Kane y Son Heung-min. Parte del problema es el entrenamiento, parte es el personal. Las lesiones de larga duración de Dejan Kulusevski y James Maddison también han dejado a Frank sin los dos mejores creadores de juego del equipo durante toda la temporada.

    Pero los problemas van más allá de la delantera. Los Spurs siguen siendo fáciles de superar a pesar de haberse deshecho de la línea alta de Postecoglou. No pueden controlar los partidos porque todos sus centrocampistas, los que llegaron en forma a la temporada, son del tipo «box-to-box». Los jugadores no parecen querer asumir los riesgos que habrían asumido hace 12 meses. Mientras que el Brentford tenía una táctica clara para atacar desde los espacios abiertos hacia el interior a medida que avanzaban en el campo, los jugadores del Tottenham suelen parecer y actuar confusos en cualquier momento dado.

    El problema Romero

    Cristian Romero fue noticia la semana pasada por su crítica a la directiva del Tottenham por un mercado de fichajes relativamente tranquilo en enero. Tras ser sustituido en el descanso del empate 2-2 con el Manchester City debido a una indisposición, el argentino escribió en Instagram: «Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, estuvieron increíbles.

    Quería estar disponible para ayudarles aunque no me encontraba bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, algo increíble, pero cierto y vergonzoso. Seguiremos acudiendo y asumiendo la responsabilidad de darle la vuelta a esta situación, trabajando duro y manteniéndonos unidos. Solo me queda daros las gracias a todos por estar ahí y por apoyarnos siempre, aficionados, @spursofficial».

    Esta era la segunda vez en pocas semanas que Romero parecía apuntar a la directiva del Spurs. Tras la derrota por 3-2 en Bournemouth, Romero dijo en las redes sociales: «En momentos como este, deberían ser otras personas las que salieran a hablar, pero no lo hacen, como viene ocurriendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras». La publicación fue editada posteriormente para eliminar la parte de «decir algunas mentiras».

    Frank defendió continuamente a Romero en público por estas transgresiones, y era solo cuestión de tiempo que esta negativa a condenar públicamente la mala disciplina de su capitán llegara a un punto crítico. Algunos consideran que la tarjeta roja del argentino en la derrota por 2-0 del sábado en Manchester United fue dura, inconsistente con el arbitraje de la Premier League esta temporada y basada en la reputación del defensa, pero fue una falta que merecía la expulsión de todos modos. El Tottenham se quedó sin su capitán para el partido contra el Newcastle, y también lo estará para los tres siguientes.

    Los aficionados no han tardado en ponerse del lado de Romero por sus críticas a la directiva. Al fin y al cabo, los Spurs tienen un enorme problema de responsabilidad y es refrescante ver a alguien en una posición de poder decir lo que piensa de esa manera. Dicho esto, las malas actuaciones de Romero a lo largo de la temporada han quedado ocultas por los seis goles que ha marcado, y ha vuelto a defraudar al equipo con un arrebato de ira. Las ventajas de su calidad apenas se han hecho evidentes en las últimas campañas nacionales.

    No tiene madera de capitán, y si el club recibe una oferta lo suficientemente buena por él este verano, debería plantearse venderlo. Romero simplemente no merece la pena a pesar de su talento, y podría incluso marcharse como un mártir con un último golpe a los de arriba.

    Cuestiones a nivel directivo

    Venkatesham pasó 14 años en el Arsenal, el rival más odiado del Tottenham, y cuando se anunció su nombramiento como nuevo director ejecutivo de los Spurs en abril de 2025, la sorpresa fue mayúscula, como era de esperar ante un nombramiento de este tipo en la junta directiva de un club de fútbol. Ni siquiera un año después, muchos aficionados de los Spurs ya han decidido que Venkatesham ha fracasado y que nunca debería haber sido contratado debido a su historial en el Emirates Stadium.

    El infame Levy se convirtió en blanco de críticas durante la recta final de sus 24 años como presidente del Tottenham. Supervisaba todo, tal vez incluso se entrometía en departamentos en los que no tenía derecho a hacerlo, pero aceptaba y asumía toda la responsabilidad y las críticas que ello conllevaba. «Daniel Levy, fuera de nuestro club» fue un cántico habitual desde 2023 hasta su eventual salida en septiembre de 2025, y seguramente no pasará mucho tiempo antes de que Venkatesham se enfrente a una reacción similar.

    Mientras tanto, el director deportivo Lange, nombrado en noviembre de 2023, rara vez se ha ganado el cariño de los aficionados debido a su historial, en el mejor de los casos, irregular en el mercado. Esta es la lista completa de los jugadores veteranos fichados bajo su mandato: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher y Souza.

    La misión de Lange ha sido intentar garantizar que el Tottenham sea un destino de primer orden para los jóvenes talentos, pero a menudo ha descuidado las necesidades del primer equipo. Recientemente, también ha sido objeto de críticas por afirmar que no quería realizar fichajes precipitados en enero, a pesar de que la mitad de la plantilla de Frank estaba fuera de juego por lesiones de media y larga duración y los resultados estaban en una espiral descendente.

    «Es importante que el club mantenga la disciplina y se asegure de hacer todo lo posible para fichar solo a jugadores que ayuden al equipo ahora o en el futuro», declaró Lange a los canales del club tras el cierre del mercado. «Es importante no precipitarse en una compra por estrés, porque eso normalmente no acaba bien para nadie».

    Bueno, ahora los aficionados están estresados porque la temporada no va a terminar bien, ya que la falta de fichajes podría llevar al equipo al descenso.

    Frank aprovechó la que resultó ser su última rueda de prensa previa al partido el martes para afirmar que la culpa en el Tottenham debe repartirse de forma equitativa, en lugar de recaer en una sola persona, cuando se sugirió que Lange debería ser objeto de escrutinio.

    «Creo que, al igual que en mi caso, nunca es solo una persona. Entiendo que es el entrenador quien recibe la mayor parte de la culpa cuando las cosas no van bien y quizá un poco de elogios si van bien. Eso forma parte del trabajo, así que lo sabía», dijo Frank.

    «En mi opinión, por lo que he visto hasta ahora, no puedo hablar de lo que pasó antes, por supuesto que heredé una plantilla y algunos jugadores. Pero tal y como yo lo veo y tal y como lo hacemos ahora, hacemos las cosas juntos. Así que en el mercado de fichajes de septiembre [verano], estábamos Fabio [Paratici] como asesor, Johan, Vinai, Daniel y yo. Ahora, en este mercado, hemos estado la familia Lewis, Vinai, Johan, Fabio y yo. Así ha sido todo el tiempo, así que somos nosotros quienes lo hacemos».

    Apoyar a Frank, y ese sentimiento también a la inversa, tenía como objetivo transmitir la idea de que el club tenía cierta coherencia, que esta es una temporada de transición, por lo que se esperan malos resultados. En realidad, no es tan inteligente como el club quiere hacer creer.

    Jamie Carragher se preguntó una vez qué era la «libertad» en un campo de fútbol. «¿Es hacer un giro estúpido y perder el balón?», reflexionó. En esencia, ¿qué es una «temporada de transición»? ¿Es perder la gran mayoría de los partidos con un gemido e insistir en que todo va bien porque no puede ir peor?

    La «palabra que empieza por R»

    El Tottenham no es tan grande como para descender. No deberían engañarse pensando lo contrario. Su calendario solo va a ser más exigente cuando reanuden la Champions League, tras haber terminado de alguna manera cuartos en la fase de liga y haberse asegurado la ventaja de jugar en casa al menos en los octavos de final.

    En el momento de escribir este artículo, los Spurs suman 29 puntos. Si el Nottingham Forest vence el miércoles al Wolves, colista de la Premier League, empatará a puntos con el Tottenham, mientras que el West Ham, decimoctavo, se encuentra a cinco puntos de su rival londinense. En este momento, no es descabellado pensar que el Tottenham pueda descender a la Championship, y el hecho de que haya llegado a esta situación es una condena para todos los que han tenido poder sobre uno de los clubes más ricos del mundo.

    La sombra de Pochettino

    Otro obstáculo que se ha interpuesto esta semana ha sido Pochettino y su aparición en el podcast High Performance de Jake Humphrey. Nunca ha sido raro que el argentino planteara la idea de volver al norte de Londres, pero dada la situación actual del club, parecía un momento más calculado que nunca para coquetear con los Spurs.

    Cuando Humphrey le preguntó qué club significaba más para él y para su asistente de toda la vida, Jesús Pérez, Pochettino respondió: «Es muy sencillo: el Tottenham. La gente de la calle, los aficionados del Tottenham, realmente nos muestran su cariño y su aprecio, y creo que por eso es tan especial».

    Añadió: «Ganar una Europa League, que es lo que ganó el equipo, está bien, pero no es suficiente. No basta con luchar por la Carabao Cup, la FA Cup, la Europa League o la Conference League. Es un club que debería ser, o necesita ser, porque lo que esperan los aficionados es estar en la Champions League, luchar por la Champions League, intentar creer que se puede ganar la Champions League y también luchar por la Premier League y creer que se puede ganar la Premier League».

    Una parte importante de la afición del Tottenham acogería con agrado el regreso de Pochettino, e incluso aquellos que antes se resistían a volver a una vieja llama ahora se muestran favorables a la idea, dada la situación actual. GOAL entiende que el argentino quiere volver, aunque solo después de su campaña en el Mundial como seleccionador de Estados Unidos.

    Cuando Levy y ENIC tomaron el control de los Spurs en 2001, hicieron un cambio en la dirección que fue muy bien recibido por los aficionados, sustituyendo a la leyenda del Arsenal Graham por uno de los mejores jugadores de la historia del Tottenham, Glenn Hoddle. Si el nuevo régimen quiere al menos devolver la armonía al club, Pochettino, lejos de haber terminado en la cima, supondría un impulso inmediato. La principal pregunta en ese sentido podría ser si consideraría el puesto tan favorablemente si el equipo estuviera en la Championship.

    Frank no era el único problema del Tottenham. Puede que ni siquiera fuera el mayor de sus problemas. Pero era el que más fácilmente se podía sustituir en busca de una solución. No se trata de arañar puntos en la mitad de la tabla, sino de una cuestión de vida o muerte para la supervivencia del Spurs en la Premier League. No es alarmista decirlo.

