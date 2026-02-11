Thomas Frank: ¡se acabó! El Tottenham se enfrenta al descenso a pesar del despido del entrenador, y se necesitan más cambios en todo el club.

Venkatesham pasó 14 años en el Arsenal, el rival más odiado del Tottenham, y cuando se anunció su nombramiento como nuevo director ejecutivo de los Spurs en abril de 2025, la sorpresa fue mayúscula, como era de esperar ante un nombramiento de este tipo en la junta directiva de un club de fútbol. Ni siquiera un año después, muchos aficionados de los Spurs ya han decidido que Venkatesham ha fracasado y que nunca debería haber sido contratado debido a su historial en el Emirates Stadium.

El infame Levy se convirtió en blanco de críticas durante la recta final de sus 24 años como presidente del Tottenham. Supervisaba todo, tal vez incluso se entrometía en departamentos en los que no tenía derecho a hacerlo, pero aceptaba y asumía toda la responsabilidad y las críticas que ello conllevaba. «Daniel Levy, fuera de nuestro club» fue un cántico habitual desde 2023 hasta su eventual salida en septiembre de 2025, y seguramente no pasará mucho tiempo antes de que Venkatesham se enfrente a una reacción similar.

Mientras tanto, el director deportivo Lange, nombrado en noviembre de 2023, rara vez se ha ganado el cariño de los aficionados debido a su historial, en el mejor de los casos, irregular en el mercado. Esta es la lista completa de los jugadores veteranos fichados bajo su mandato: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher y Souza.

La misión de Lange ha sido intentar garantizar que el Tottenham sea un destino de primer orden para los jóvenes talentos, pero a menudo ha descuidado las necesidades del primer equipo. Recientemente, también ha sido objeto de críticas por afirmar que no quería realizar fichajes precipitados en enero, a pesar de que la mitad de la plantilla de Frank estaba fuera de juego por lesiones de media y larga duración y los resultados estaban en una espiral descendente.

«Es importante que el club mantenga la disciplina y se asegure de hacer todo lo posible para fichar solo a jugadores que ayuden al equipo ahora o en el futuro», declaró Lange a los canales del club tras el cierre del mercado. «Es importante no precipitarse en una compra por estrés, porque eso normalmente no acaba bien para nadie».

Bueno, ahora los aficionados están estresados porque la temporada no va a terminar bien, ya que la falta de fichajes podría llevar al equipo al descenso.

Frank aprovechó la que resultó ser su última rueda de prensa previa al partido el martes para afirmar que la culpa en el Tottenham debe repartirse de forma equitativa, en lugar de recaer en una sola persona, cuando se sugirió que Lange debería ser objeto de escrutinio.

«Creo que, al igual que en mi caso, nunca es solo una persona. Entiendo que es el entrenador quien recibe la mayor parte de la culpa cuando las cosas no van bien y quizá un poco de elogios si van bien. Eso forma parte del trabajo, así que lo sabía», dijo Frank.

«En mi opinión, por lo que he visto hasta ahora, no puedo hablar de lo que pasó antes, por supuesto que heredé una plantilla y algunos jugadores. Pero tal y como yo lo veo y tal y como lo hacemos ahora, hacemos las cosas juntos. Así que en el mercado de fichajes de septiembre [verano], estábamos Fabio [Paratici] como asesor, Johan, Vinai, Daniel y yo. Ahora, en este mercado, hemos estado la familia Lewis, Vinai, Johan, Fabio y yo. Así ha sido todo el tiempo, así que somos nosotros quienes lo hacemos».

Apoyar a Frank, y ese sentimiento también a la inversa, tenía como objetivo transmitir la idea de que el club tenía cierta coherencia, que esta es una temporada de transición, por lo que se esperan malos resultados. En realidad, no es tan inteligente como el club quiere hacer creer.

Jamie Carragher se preguntó una vez qué era la «libertad» en un campo de fútbol. «¿Es hacer un giro estúpido y perder el balón?», reflexionó. En esencia, ¿qué es una «temporada de transición»? ¿Es perder la gran mayoría de los partidos con un gemido e insistir en que todo va bien porque no puede ir peor?