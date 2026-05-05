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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Thierry Henry se muestra «impresionado» por la «inteligencia» futbolística de Lamine Yamal y espera ver al joven prodigio del Barcelona y de la selección española en su «momento álgido» en el Mundial de 2026

L. Yamal
T. Henry
Barcelona
Spain
World Cup
Primera División

La leyenda francesa Thierry Henry ha elogiado a Lamine Yamal, revelación del Barcelona y la selección española, y admite estar «impresionado» por su toma de decisiones en el campo. En vísperas del Mundial 2026, el exdelantero azulgrana desea ver al joven de La Roja en su «máximo nivel» una vez recuperado de su grave lesión.

  • Elogios de una leyenda

    Durante un evento de Samsung en Londres, Henry habló sobre la próxima Copa del Mundo y los nuevos talentos. Destacó a Yamal, el joven de 18 años del Barcelona, como un jugador capaz de definir el torneo. El exjugador francés recordó su papel clave en el triunfo de España en la Euro 2024 y destacó su inusual serenidad a pesar de su juventud.

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  • Lamine Yamal Spain 2026Getty

    Un momento de genialidad

    Henry destacó un momento de la semifinal de la Eurocopa 2024 en el que Yamal priorizó el control del partido sobre el brillo personal. A sus 17 años, el extremo supo bajar el ritmo para beneficiar a su equipo, algo que la mayoría no habría hecho.

    En declaraciones a Marca, Henry comentó: «¿Sabes lo que me sorprende de Lamine? En la semifinal contra Francia, ganábamos 2-1 y, en un contraataque, en vez de seguir atacando, con solo 17 años ralentizó el juego y se lo dijo a sus compañeros.

    Controló el balón, lo bajó y se lo cedió a Carvajal. ¡Con solo 17 años! La gente ve su habilidad, pero lo que más me sorprende es su inteligencia. Juega como si estuviera en su barrio. El tiempo dirá, pero para mí puede ser la estrella de cualquier Mundial».

  • Con la esperanza de alcanzar el máximo rendimiento

    Más allá de la táctica, Henry quiere ver a los mejores jugadores brillar en la Copa del Mundo, aunque eso perjudique a su Francia natal. El campeón del Mundial 1998 desea que Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, llegue en su mejor momento al torneo.

    La leyenda del Arsenal declaró: «Espero que esté en su mejor momento, porque en el Mundial queremos a los mejores jugadores en plena forma. Aunque sea peor para Francia, quiero ver al mejor Lamine Yamal allí. Sabemos que es un jugador excepcional, y ya lo demostró en la última Eurocopa, que, por cierto, ganó España».

  • Lamine Yamal Spain 2025Getty Images

    El escenario mundial nos llama

    Yamal, con 25 partidos y seis goles con la Roja, llega al Mundial 2026 como una de las grandes atracciones. España está en el Grupo H con Arabia Saudí, Cabo Verde y Uruguay, y debutará el 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

    Sin embargo, es duda para la fase de grupos tras lesionarse el isquiotibial con el Barcelona, así que quizá no esté al 100 % hasta la eliminatoria.

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