Henry destacó un momento de la semifinal de la Eurocopa 2024 en el que Yamal priorizó el control del partido sobre el brillo personal. A sus 17 años, el extremo supo bajar el ritmo para beneficiar a su equipo, algo que la mayoría no habría hecho.

En declaraciones a Marca, Henry comentó: «¿Sabes lo que me sorprende de Lamine? En la semifinal contra Francia, ganábamos 2-1 y, en un contraataque, en vez de seguir atacando, con solo 17 años ralentizó el juego y se lo dijo a sus compañeros.

Controló el balón, lo bajó y se lo cedió a Carvajal. ¡Con solo 17 años! La gente ve su habilidad, pero lo que más me sorprende es su inteligencia. Juega como si estuviera en su barrio. El tiempo dirá, pero para mí puede ser la estrella de cualquier Mundial».