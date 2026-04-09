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Thierry Henry intenta esconderse mientras Jamie Carragher y Peter Schmeichel discuten la pobre actuación del Liverpool ante el PSG en directo
Tensión en el estudio de la CBS
El Liverpool cayó ante el PSG en el Parque de los Príncipes y ahora tiene una tarea titánica en la vuelta. En el estudio de CBS, Carragher criticó con dureza a su exequipo y afirmó que los ajustes tácticos de Arne Slot los habían dejado a la sombra de los franceses. Su comentario desencadenó un enfrentamiento en directo con Schmeichel, tan tenso que Henry buscó refugio del cruce de palabras.
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Schmeichel defiende la fortaleza de los Reds
Carragher criticó la decisión de dejar la defensa de cuatro: «El entrenador intentó algo, pero falló tácticamente. Es fácil para mí decirlo a posteriori, eso es lo que hacemos, somos comentaristas, hablamos después del partido. Lo planteó con una defensa de cinco totalmente equivocada; de hecho, estaban más expuestos con cinco defensas que con cuatro, porque jugaban al hombre en todo el campo y los tres centrales tenían que cubrir toda la anchura del terreno de juego».
Schmeichel le respondió en directo: «Jamie, quizá estás muy involucrado emocionalmente, así que entiendo tu postura. Desde el estadio no parecían tener problemas cuando el PSG tenía el balón cerca de su área. Coincido en parte de tu análisis de los goles, pero creo que tener tantos defensas les ayudó. El PSG fue intenso, pero sabe jugar al fútbol».
Henry se esconde tras la polémica en el estudio
Henry, leyenda del Arsenal, prefirió desaparecer cuando la tensión entre los dos exprofesionales creció. Las cámaras lo captaron agachado tras una gran pantalla para evitar el cruce de palabras. Carragher, sin ceder, gritó: «Eres uno de los mejores porteros de la historia». El Liverpool no ha estado compacto esta noche, Peter. Peter, de verdad, déjalo ya. Peter, ¡las ocasiones! ¡Estaban a la vista! ¡Por todas partes! No estaban compactos. Eran todo lo contrario. Oh, Peter, por favor».
Cuando los ánimos se calmaron y Carragher quiso retomar el análisis del PSG, Henry emergió de su escondite y, para relajar el ambiente, bromeó con el equipo: «¿Puedo volver?».
- AFP
¿Y ahora qué?
Ahora Slot debe motivar al Liverpool para el partido contra el Fulham este fin de semana, antes de la vuelta de la Liga de Campeones ante el PSG. Los Reds riesgo de quedar sin títulos, y la presión sobre Slot crece tras cada encuentro.