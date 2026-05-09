Henry nunca ocultó su admiración por Hazard, quien aterrorizó a las defensas de la Premier League durante sus años de títulos en el Chelsea. El francés, entonces segundo de los Diablos Rojos belgas, trabajó codo con codo con el extremo y vio de primera mano su talento para decidir partidos.

«Eden es Eden. Es único en su clase», declaró Henry a L'Avenir, reconociendo el talento natural del extremo y la brillantez que mostró en sus mejores años en el Chelsea de la Premier League.