Henry nunca ocultó su admiración por Hazard, quien aterrorizó a las defensas de la Premier League durante sus años de títulos con el Chelsea. Como segundo de los Diablos Rojos belgas, el francés trabajó codo con codo con el extremo y vio de primera mano su talento para decidir partidos.

«Eden es Eden. Es único en su clase», declaró Henry a L'Avenir, resaltando el talento natural y la brillantez que mostró durante sus años dorados en el Chelsea de la Premier League.