Tras haber trabajado junto a esas figuras icónicas, Stack, en declaraciones exclusivas a GOAL mientras great football betting odds pone precio a la campaña 2026-27 de la Premier League, dijo al ser preguntado por mezclar y combinar dos generaciones: «De hecho, ya he hecho esto antes, solo con mis dos hijos, porque cuestionaban a los Invincibles. Creen que éramos absolutamente malísimos porque nunca nos vieron en directo. No terminan de comprender quiénes eran Thierry Henry y Dennis Bergkamp y lo que suponía tenerlos como pareja de ataque.

«Mira, el juego ha cambiado por completo. Una cosa que no ha cambiado es ganar, y el Arsenal, en términos de ese equipo, tenía esa mentalidad de no perder. Así que, en general, en realidad creo que hay un argumento de mucho peso para decir que el fútbol ha ido hacia atrás.

«Cuando el Arsenal de los Invincibles jugaba contra equipos como el Chelsea y el Manchester United, por ejemplo, y posiblemente también el Liverpool. No puedo ponértelos todos porque serían demasiados, pero cuando hablas de lo que había en la Premier League en aquella época, con la calidad de tus Lampards, tus Terrys, tus Ferdinands, tus Drogbas, tus Vidics, la lista es interminable. Y sí creo que entonces era mucho más difícil hacerlo que ahora, en mi opinión.

«No me gustaría ir jugador por jugador, pero creo que sería un 50-50, de verdad. Creo que hay ciertos jugadores de aquel equipo de los Invincibles que simplemente no puedes sacar, como Thierry, Dennis, Vieira, Sol Campbell, por ejemplo, Ashley Cole. Son cinco de inmediato, y luego empiezas a meter ahí a Robert Pires. Creo que pondrías a Pires en la izquierda en lugar de lo que tenemos en este momento. Creo que hay argumentos a favor de Gilberto Silva y gente así. Ha ganado un Mundial, por ejemplo.

«Ojalá pudiéramos fusionarlos a ambos. Creo que tendríamos un equipazo, eso te lo digo yo. Pero a este nuevo grupo de jugadores del Arsenal se le gestiona de otra manera. El juego ha cambiado, pero están encontrando formas de ganar partidos. Están encontrando formas de ganar títulos ahora, lo cual obviamente es algo enormemente positivo».