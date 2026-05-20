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Thierry Henry 2025Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

Thierry Henry agradece a la plantilla de Mikel Arteta por acabar con 22 años sin título de la Premier League

Arsenal
T. Henry
Premier League
M. Arteta

La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, ha liderado los elogios al equipo de Mikel Arteta tras el título de la Premier League, que pone fin a 22 años de espera. El francés, clave en el último título en 2004, agradeció a la actual plantilla por dar un trofeo a una nueva generación de aficionados.

  • Una nueva generación de campeones

    La larga espera del Arsenal terminó. Tras el empate del Manchester City en Bournemouth el martes, el equipo de Arteta se proclamó campeón de la Premier League, y el norte de Londres estalló en celebraciones. Es el primer título desde la mítica era de los «Invencibles» 2003-04. Thierry Henry, máximo goleador del club, celebró el logro en redes y destacó que sus hijos por fin vieron a Arsenal campeón.

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  • El emotivo homenaje de Henry

    En un mensaje a sus cinco millones de seguidores en Instagram, Henry homenajeó a los jugadores que devolvieron al club a la cima del fútbol inglés. Recordó la transición de Highbury al Emirates y destacó lo largo que ha sido el camino para los fieles del Arsenal. Su palabras emocionaron a una afición que soportó más de dos décadas de fracasos y reconstrucciones antes de que Arteta encontrara la fórmula ganadora.

    «De las gradas de Highbury al Emirates: Arsenal Nation, por fin podemos celebrar», publicó Henry. «Un agradecimiento especial a esta generación: por fin mis hijos nos han visto ganar la liga ❤️🤍 #goonerforlife».


  • Wenger se une a las celebraciones

    No solo los exjugadores celebraron; Arsène Wenger, quien llevó al Arsenal a la gloria en 1998, 2002 y 2004, también apareció en un emotivo vídeo del club. Su respaldo a Arteta marca un paso de testigo.

    «Lo habéis conseguido», afirmó el exentrenador. «Los campeones siguen adelante cuando los demás se detienen. Este es vuestro momento. Ahora, adelante, disfrutad de cada instante».

  • Arsenal Fans Outside Emirates Stadium As Title Rivals Manchester City Play AFC BournemouthGetty Images Sport

    La final de la Liga de Campeones se acerca

    Tras 22 años de espera, los Gunners llegan al Puskas Arena con el título de campeones de Inglaterra y el viento a favor. El Arsenal se medirá al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de Budapest el 30 de mayo, con la oportunidad de lograr un doblete histórico. El trofeo de la Premier League se entregará al equipo tras su último partido contra el Crystal Palace en Selhurst Park este domingo.

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