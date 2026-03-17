Thierry Henry afirma que Bruno Fernandes «acabó» con un compañero del Manchester United en la victoria ante el Aston Villa y le pone un nuevo apodo al centrocampista portugués

Las dos asistencias de Fernandes contra el Villa elevaron su cuenta a 16 en lo que va de temporada, un nuevo récord del club en una sola campaña de la Premier League. Ahora persigue el récord histórico de 20 asistencias en una temporada, una hazaña que actualmente comparten Henry y Kevin De Bruyne.

Henry elogió al internacional portugués y le puso un nuevo apodo, diciendo: «Si puedes controlar la velocidad de tu cerebro, vas a ser más rápido que nadie en el campo, y eso es algo que este chico tiene en abundancia.

«Ya lo he dicho antes, él no juega al fútbol, piensa en el fútbol. Lo volvió a hacer muy bien este fin de semana. En la segunda parte era como el niño del colegio que es mejor que todos, simplemente se hacía con el balón y lo pasaba hacia delante siempre que podía. Ahora le llamo Braino Fernandes porque este chico piensa en el campo y me encanta».