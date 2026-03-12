Getty/GOAL
Thibaut Courtois revela que envió un mensaje privado a Antonin Kinsky tras la horrible actuación del portero del Tottenham en la Liga de Campeones
Courtois se pone en contacto con Kinsky.
Courtois, que jugó en el Atlético cedido antes de volver al Chelsea y finalmente al Real Madrid, se identificó con la difícil situación del joven. «Le envié un mensaje por Instagram porque es duro», reveló el jugador del Real Madrid tras la contundente victoria de su equipo por 3-0 sobre el Manchester City. «Al final, a mí no me ha pasado tanto como a él, pero después del partido contra el Ajax aquí en casa, también recibí muchas críticas. Es mentalmente difícil seguir adelante, necesitas el apoyo de tu equipo, sentirte bien de nuevo en los entrenamientos y jugar bien».
Problemas con el terreno de juego en el Metropolitano
El internacional belga sugirió que factores externos podrían haber contribuido a los errores de alto perfil que llevaron al Tottenham a ir perdiendo 3-0 a los 15 minutos, en lo que acabó siendo una derrota por 5-2. Courtois señaló el estado del terreno de juego en Madrid como posible culpable de los resbalones erráticos que plagaron la zaga del Tottenham durante toda la primera parte.
«En última instancia, creo que el campo está causando más problemas, no solo al Tottenham o al Atlético, sino a muchos equipos que han jugado allí», añadió Courtois. También cuestionó la decisión de Igor Tudor de sustituir a Kinsky tan pronto, sugiriendo que le había robado al jugador la oportunidad de redimirse. «Quizás habría continuado y habría hecho algunas paradas fantásticas, pero, bueno, ellos toman esa decisión y eso es lo que pasa».
La unión de porteros se moviliza
Courtois no es el único portero de élite que ha respaldado públicamente a Kinsky. El exjugador del Manchester United David de Gea también se ha pronunciado en las redes sociales para mostrar su solidaridad, consciente de lo aislado que puede sentirse un portero tras cometer errores de este tipo. De hecho, muchos veteranos del fútbol han expresado abiertamente su desacuerdo con el trato que Kinsky recibió en la banda por parte de su propio entrenador tras ser sustituido.
En su cuenta oficial de X, De Gea salió en defensade Kinsky afirmando: «Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza alta y volverás a jugar».
Kinsky busca salir en verano en medio de la mala racha de los Spurs
Con el portero titular Guglielmo Vicario muy probable que regrese para el partido de este fin de semana contra el Liverpool, las perspectivas inmediatas de Kinsky en el Tottenham parecen sombrías. Mientras el club se mantiene justo por encima de la zona de descenso tras una racha de seis derrotas consecutivas, los informes de The Telegraph indican que los Spurs finalmente concederán el deseo del jugador de 22 años de salir cedido en verano. Reflexionando sobre la derrota por 5-2 en Internet, el joven guardameta simplemente escribió: «Gracias por los mensajes. De sueño a pesadilla y de nuevo a sueño. Nos vemos».
