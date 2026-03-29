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Thiago Alcántara rompe a llorar durante el homenaje a Diogo Jota en el partido de las Leyendas del Liverpool
Un emotivo regreso a Anfield
El excentrocampista del Liverpool regresó a su antiguo feudo para jugar junto a grandes figuras como Steven Gerrard y Peter Crouch, pero el ambiente festivo se tornó sombrío en el minuto 20. Todo el estadio se puso en pie para rendir homenaje a Jota, quien falleció trágicamente en un accidente de tráfico el pasado mes de julio junto a su hermano, André Silva. Thiago, que compartió vestuario con Jota durante cuatro temporadas, se unió a los aplausos antes de verse completamente abrumado por el dolor, cubriéndose el rostro con las manos al darse cuenta de la realidad de la pérdida. Aunque logró recomponerse para continuar el partido, la emoción a flor de piel mostrada por el actual segundo entrenador del Barcelona resonó profundamente entre los 62 000 aficionados presentes.
Thiago parece haber retrocedido en el tiempo
A pesar de la carga emocional de la tarde, Thiago demostró que la clase es algo que perdura. Tras retirarse al expirar su contrato con el Liverpool en 2024, el jugador de 34 años volvió a demostrar que sigue siendo el mediocampista de élite que ganó títulos por toda Europa. Solo tardó seis minutos en ver puerta, aprovechando una jugada en la que participaron Ryan Babel y Gerrard para abrir el marcador para los Reds. Jay Spearing duplicó la ventaja, pero el Dortmund demostró el espíritu competitivo del partido remontando para asegurar un empate a 2-2.
Al reflexionar sobre el gol tras el partido, Thiago habló de la alegría de volver a marcar en el Kop. «Sin duda fue un momento increíble y lo guardaré en mi memoria. Cuando marqué, Stevie [Gerrard] se acercó y le dije que era la primera carrera que hacía desde que llegué al Liverpool. Tener a 62 000 personas allí fue simplemente increíble. Nos sentimos como en casa cada vez que estamos aquí», declaró a los periodistas.
Gerrard elogia a su compañero en el centro del campo
El partido también supuso un momento de «¿y si...?» para los aficionados del Liverpool, ya que Gerrard y Thiago formaron por fin pareja en el centro del campo. Gerrard, quien admitió que su físico le costó seguir el ritmo del partido, no escatimó elogios hacia el español. El legendario ex capitán reveló que la presencia de Thiago en la convocatoria fue un factor clave en su decisión de participar en la edición de este año.
«En cuanto supe que Thiago estaba en la lista, me ofrecí para participar. El respeto es mutuo», dijo Gerrard. «Mi mente sigue funcionando a la misma velocidad, pero mi cuerpo va dos o tres segundos por detrás, así que hubo algunos momentos frustrantes, pero aun así fue una experiencia fantástica. Las piernas ya no funcionan como lo hacían hace diez o quince años. La última vez que vi a estos chicos fue hace un año. Ha pasado demasiado tiempo, pero todos estamos ocupados con nuestras cosas. Creo que Liverpool es la mejor ciudad del mundo. La prueba está en los hechos. Cuando la gente lo necesita… ahí está la evidencia».
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Klopp vuelve al banquillo
A la gran cantidad de estrellas que acudieron al evento se sumó el regreso de Jürgen Klopp. El entrenador alemán, que dejó el club al final de la temporada 2023-24, se hizo cargo del equipo de leyendas junto a iconos como Kenny Dalglish, Ian Rush y John Aldridge.