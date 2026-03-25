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Adhe Makayasa

Traducido por

Theo Walcott insta a Max Dowman a RECHAZAR la convocatoria de Thomas Tuchel si el seleccionador de Inglaterra convoca al joven talento del Arsenal para el Mundial de 2026

M. Dowman
England
T. Walcott
T. Tuchel
Arsenal
Premier League
World Cup

La leyenda del Arsenal Theo Walcott ha lanzado una sincera advertencia a la joven promesa de los Gunners, Max Dowman, sobre una posible incorporación acelerada a la selección inglesa de Thomas Tuchel. El delantero de 16 años se ha convertido en el centro de todas las miradas de la Premier League tras su histórica irrupción goleadora bajo la dirección de Mikel Arteta. Sin embargo, Walcott cree que aceptar una plaza en el avión para el Mundial de 2026 podría obstaculizar el desarrollo a largo plazo del joven.

  • Dowman hace historia en la Premier League

    Dowman ha protagonizado una temporada sensacional, y recientemente ha pasado a los anales de la historia como el goleador más joven de la Premier League, con tan solo 16 años y 73 días. Su gol decisivo en la victoria por 2-0 sobre el Everton a mediados de marzo desató un debate nacional sobre su posible inclusión en la selección absoluta de Inglaterra para el Mundial de este verano. Aunque Dowman no fue convocado para la concentración de 35 jugadores de Tuchel en marzo, y en su lugar se unió a la selección sub-19 de los Tres Leones en Portugal, el seleccionador inglés se ha negado expresamente a descartar una convocatoria sorpresa para este creativo delantero.

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    La lección de 2006 que nos dejó Walcott

    Basándose en su propia experiencia como sorpresa en la convocatoria de Sven-Göran Eriksson para el Mundial de 2006, cuando tenía 17 años, Walcott instó al joven a dar prioridad al crecimiento emocional frente a la gloria inmediata. El exjugador del Arsenal y del Everton admitió que cambiaría su propio pasado si tuviera la oportunidad: «Espero que él [Dowman] no se vaya», declaró al Daily Mirror. «No lo digo en sentido peyorativo, porque si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría las cosas. Me diría a mí mismo: “No, no, no lo hagas”, ¡pero intenta decirle eso a un chico de 17 años! Sigo viéndole a él y a mí de forma diferente, ya que él juega en la Premier League, pero necesita crecer a su propio ritmo, especialmente en el aspecto emocional, porque es un joven adulto.

    «Yo tuve que madurar muy rápido, pero este equipo aún es joven y no tiene tanta experiencia. A él lo están protegiendo, lo cual es importante, ¡mientras que a mí me echaron a la piscina para hablar con vosotros! Con el tiempo lo conseguirá, sí, pero no creo que sea el momento y creo que hay mejores jugadores que posiblemente merezcan estar ahí antes que él. Al final lo conseguirá, pero Inglaterra tiene extremos que lo están haciendo muy bien: están Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen y Anthony Gordon, y Harvey Barnes por el otro lado».

  • El peso de la profundidad de la selección inglesa

    La postura de Walcott pone de relieve el debate sobre la conveniencia de acelerar la carrera de las jóvenes promesas en una época en la que las opciones ofensivas de Inglaterra están en su punto álgido. A diferencia de Walcott en 2006, Dowman ya ha batido un récord de la Premier League, pero la presencia de estrellas como Saka hace que no haya una presión inmediata para apostar por un joven de 16 años. La prioridad sigue siendo proteger al adolescente del intenso escrutinio, asegurándose de que su debut internacional solo se produzca cuando esté emocionalmente preparado.

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    ¿Y ahora qué?

    Aunque Dowman sigue causando sensación con la selección inglesa sub-19 —tras haber marcado ya contra Gales—, su principal objetivo sigue siendo ayudar al Arsenal a conquistar varios títulos. Los Gunners están gestionando cuidadosamente sus minutos como suplente de impacto, un papel que le ha mantenido con los pies en la tierra a pesar del creciente revuelo mediático. Tanto si Tuchel decide arriesgarse como si sigue el consejo de Walcott, la trayectoria de Dowman sugiere que será un fijo en la selección inglesa en los próximos años.

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