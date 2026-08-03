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Poch Rondo GOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

The Rondo, edición Mauricio Pochettino: ¿El regreso del entrenador a la selección de Estados Unidos fue un «matrimonio de conveniencia» o una «decisión obvia», y llegará a 2030?

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Analysis
M. Pochettino
USA
World Cup

La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha recuperado al seleccionador de la USMNT con un contrato de cuatro años que le permitirá dirigir al equipo en potencialmente tres grandes torneos, pero ¿es la decisión correcta?

«Se queda» fueron las palabras que Gerard Pique publicó en un selfi con Neymar en 2016, no mucho antes de que el entonces jugador del Barcelona se marchara al PSG. Se suponía que aquel momento debía ser uno en el que el Barça retuviera a su gran estrella.

La selección de Estados Unidos solo puede rezar para que Mauricio Pochettino no haga lo mismo. Ahora ya ha dado, oficialmente, el primer paso en ese esfuerzo, firmando al seleccionador con un contrato de cuatro años que se extenderá hasta el Mundial de 2030. Pochettino está aquí para, en teoría, intentarlo una vez más. Estados Unidos ha recuperado a su entrenador.

Y este parece un acuerdo razonable. Pochettino no tiene abierto otro puesto en un club. A Estados Unidos le resultaría difícil contratar a un técnico más laureado. Poch parece la mejor apuesta. Pero ¿qué falta aquí? ¿Era sin duda la elección correcta? Y con puestos en clubes que se abren constantemente, ¿se puede contar con que Pochettino se quede? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.

  • Mauricio Pochettino Getty

    ¿Fue inteligente por parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos volver a traer a Poch?

    Tom Hindle: No. Pochettino da la sensación de ser un mercenario aquí. En línea con las tendencias del fútbol global, traer a un extranjero de prestigio no ofrece realmente demasiado. Se supone que esos entrenadores deben resolver los pequeños detalles del juego en torneos, las diferencias entre, por ejemplo, unos cuartos de final y unas semifinales. Los problemas de Estados Unidos van mucho más allá del once inicial en un hipotético cuarto de final de la Copa América contra Brasil. Necesitaban a alguien que construyera, no a un gestor de momentos.

    Alex Labidou: En última instancia, sí, pero esto dista mucho de ser un reencuentro ideal. Dejémoslo claro: esto es un matrimonio de conveniencia para ambas partes.

    Para Pochettino, salvo que Manchester United, Tottenham u otro club de ese nivel llame a su puerta, ¿por qué renunciar a la influencia, al calendario más ligero y al enorme salario que conlleva el puesto en la selección masculina de Estados Unidos? ¿De verdad lo ves marchándose al Fulham, o apostándolo todo por el Newcastle, cuando puede seguir en un entorno cómodo y esperar a que llame un club de nivel Champions League?

    Para U.S. Soccer, la lógica es igual de clara. B.J. Callaghan ha construido un caso sólido en Nashville, pero no tiene la credibilidad global ni el atractivo comercial de Pochettino. Pellegrino Matarazzo ya tiene un buen puesto en Europa con la Real Sociedad, y si mantiene este nivel, no hay motivo por el que no pueda seguir progresando en el continente. Michael Bradley todavía necesita más experiencia y rodaje, pese a algunos momentos destacados con los New York Red Bulls. Pochettino es la mejor respuesta disponible ahora mismo.

    Ryan Tolmich: Absolutamente. En el último ciclo hubo un progreso claro en términos de cultura y estilo de juego, y ese progreso debió de hacer que los dirigentes de la federación se preguntaran qué podía venir después con un poco de continuidad. También hay motivos para creer que Pochettino será más inmune que la mayoría al Síndrome del Segundo Ciclo, dado el poco margen que tiene en el ciclo de 2026. Por eso, siempre fue una decisión obvia, siempre que el propio Pochettino quisiera volver.

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    ¿Cumplirá su contrato?

    TH: Esta es realmente complicada. Pochettino insistió mucho en que tuvo múltiples oportunidades de marcharse durante su etapa, pero las rechazó por su compromiso con la federación. Eso puede ser cierto en la antesala de un Mundial. Pero, ¿se mantiene cuando dentro de un año quede libre el banquillo del Man United? ¿O incluso el de los Spurs dentro de nueve meses? Si llama un club, lo más probable es que rompa lazos. Bradley para 2029.

    AL: No. Incluso con un contrato de cuatro años, apostaría en contra de que lo cumpla hasta el final.

    A menos que cambie de manera significativa su forma de ver la gestión de selecciones, o que el mercado de clubes de élite nunca se le abra, la Copa América 2028 parece el punto de salida natural. Si triunfa allí, puede marcharse con su reputación reforzada. Si no lo hace, US Soccer podría querer empezar de nuevo de todos modos. Ese podría ser el momento en que Callaghan o Bradley entren en escena.

    RT: Esa es la gran pregunta, ¿no? Un entrenador como Pochettino siempre va a estar en las noticias cuando se abran nuevos puestos, y eso no va a parar, sobre todo al principio de este ciclo. Cuanto más se acerque el Mundial, más probable será que siga hasta el final, pero no sería una gran sorpresa verle marcharse si llegara una gran oferta, hipotéticamente, después de la propuesta Copa América.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    ¿Cuál es la expectativa mínima para él en este ciclo?

    TH: Bueno, ahora sí que hay presión.

    ¿Quieres elevar las expectativas? Haz un buen Mundial y luego intenta repetir. En orden cronológico, se esperará que gane la Copa Oro, que alcance las semifinales de la Copa América y, como mínimo absoluto, que gane al menos otro partido de eliminatoria en el Mundial de 2030. Ah, sí, y que lo haga con el núcleo de la plantilla probablemente superando ya su mejor momento. Pochettino tendrá que ganar e incorporar a una nueva generación. Buena suerte intentando hacer ambas cosas.

    AL: Ganar algo, o firmar un gran recorrido en la Copa América.

    La sólida actuación de la USMNT en la fase de grupos y su primera victoria en una eliminatoria del Mundial desde 2002 convencieron claramente a U.S. Soccer de la posibilidad de que Pochettino pueda construir algo. Pero con un salario rumoreado por encima de los 6 millones de dólares, ahora necesita resultados tangibles.

    Su currículum como entrenador es mucho más impresionante que su palmarés: un título de Ligue 1, una Coupe de France y un Trophée des Champions, todos con el PSG. Sea justo o no, esos trofeos nacionales suelen considerarse el mínimo exigible en un club con las ventajas del PSG. Eso no debería restar valor al excelente trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera, pero la USSF y sus aficionados ya han dejado atrás la etapa de las victorias morales.

    Debería ganar la Copa Oro de 2027. Si no lo hace, solo un recorrido profundo en la Copa América de 2028 justificaría seguir teniendo paciencia. De lo contrario, surgirán preguntas serias con toda justicia.

    RT: En gran medida, se trata de una visión global. El nuevo trabajo de Pochettino es renovar el grupo de jugadores mientras pule algunos de los aspectos menos exitosos del sistema de desarrollo de talento del fútbol estadounidense. Eso no es trabajo de una sola persona, por supuesto, pero ahora forma parte del de Pochettino. Este ciclo es una maratón, no un esprint como el anterior, lo que permite al seleccionador y a su cuerpo técnico tomarse su tiempo, sumar pequeños avances por el camino y construir algo más sostenible rumbo a 2030.


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  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    ¿Qué jugador se beneficia más de su regreso?

    TH: Malik Tillman. Fue un mal año para él a nivel de clubes, pero Pochettino aun así consiguió encontrarle un papel al jugador del Bayer Leverkusen en el Mundial. También impresionó en la Copa Oro. Habrá más por llegar.

    AL: Ningún jugador se ha beneficiado más de la llegada de Pochettino que Alex Freeman.

    Pochettino le dio a Freeman su primera convocatoria con la absoluta en mayo de 2025, y su ascenso ha sido meteórico desde entonces: una irrupción en la Copa Oro, un traspaso al Villarreal y un papel importante en el Mundial. Hay que esperar cosas aún mayores de un defensa que ha demostrado que puede jugar en banda o como central. Pochettino ya ha dicho que Freeman puede ser un defensa de talla mundial y los aficionados podrían seguir viendo su progresión bajo el argentino.

    RT: Los jóvenes. Pochettino habló con los medios el lunes y dijo que su gran prioridad será dar paso a nuevo talento, ¿y quién mejor para que ese talento aprenda que Pochettino? Hay muchísimos jóvenes prometedores que están llamando a la puerta de Estados Unidos. ¿Cómo maximiza Pochettino el desarrollo de esos jóvenes? Esa es una gran pregunta de cara al futuro, y es una que realmente definirá la próxima era del fútbol estadounidense.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    ¿Quién debería preocuparse?

    TH: ¿Nadie? Pochettino ha dejado claro que los puestos están en juego y, con su tendencia a incorporar caras sorpresa, todo el mundo debería tener opciones. Probablemente el único que realmente lo tendrá más complicado será Yunus Musah, especialmente porque su situación en el club sigue siendo incierta y por su controvertida decisión de saltarse la Copa Oro de 2025.

    AL: La respuesta obvia es Diego Luna, pero Tim Weah podría ver limitadas sus oportunidades en este ciclo.

    Weah fue un importante jugador de rotación en el tramo final hacia el Mundial, pero le costó tener demasiado impacto en el torneo. Su versatilidad ha sido durante mucho tiempo una fortaleza, pero la irrupción de Freeman y la llegada de más talento joven podrían convertirla en una debilidad: Weah puede rendir en varias posiciones sin ser necesariamente la primera opción en ninguna de ellas.

    Pochettino ha demostrado que está dispuesto a pasar página con los jugadores rápidamente, así que el puesto de Weah ya no está garantizado.

    En cuanto a Luna, el regreso de Pochettino le plantea un desafío muy claro. No sorprendería que la estrella de RSL utilizara su ausencia en el Mundial como combustible, se marchara al extranjero y emprendiera una auténtica gira para demostrar su valía. El regreso de Pochettino le da a alguien muy concreto a quien demostrar que se equivoca.

    RT: La vieja guardia. Si hay algo que se puede decir de Pochettino, es que puede tomar decisiones difíciles. Le preocupan menos que a la mayoría el ego o el estatus, lo que significa que ahora habrá algunos nombres importantes que tendrán que pelear por su sitio. En declaraciones a los medios, Pochettino dijo que no ve esto como una continuación, sino más bien como un nuevo comienzo. Ese es un mensaje para cualquiera que crea que sus actuaciones de 2026 le abrirán la puerta hacia 2030.


  • Pep Guardiola Manchester CityGetty

    ¿Hubo algún otro candidato que Estados Unidos debería haber considerado?

    TH: B.J. Callaghan debería ser ahora mismo el seleccionador de la USMNT. Que no lo sea podría salirles muy caro a largo plazo.

    AL: A menos que Pep Guardiola estuviera disponible, algo que claramente no ocurría tras rechazar a Italia, Pochettino es la mejor opción para este momento. Eso no significa que Matarazzo, Callaghan o Bradley no sean candidatos de peso de cara al futuro, pero Estados Unidos necesita construir a partir de lo que hizo bien en el Mundial. Pochettino les da la mejor oportunidad de hacerlo.

    RT: Obviamente, sí, pero cuesta imaginar que pudieran encontrar una opción más cualificada que Pochettino, que volverá directamente al cargo sin tener que pasar tiempo afrontando dolores de crecimiento. Pasó 18 meses moldeando la cultura a su gusto, lo que significa que ahora puede dedicar cuatro años a construir sobre esa base. Cualquier otro entrenador habría tenido ese proceso de adaptación, y la verdad es que hay pocos técnicos mejores que Pochettino. Por eso, todo tenía demasiado sentido.