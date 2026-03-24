¿Tensión entre Lamine Yamal y Hansi Flick? El joven prodigio del Barcelona, visiblemente enfadado, estalla por una sustitución «descabellada» durante la victoria ante el Rayo Vallecano

Según se informa, dentro del club la reacción de Yamal se está interpretando más como una muestra de su enorme espíritu competitivo que como un distanciamiento personal con Flick. Tras superar los problemas físicos que sufrió a principios de temporada, el extremo ha sido el jugador más decisivo del Barcelona esta temporada, con un balance extraordinario de 21 goles y 15 asistencias. Su renuencia a abandonar el terreno de juego se considera una consecuencia de su deseo de influir en cada resultado. Estadísticamente, Flick ha protegido a su joven estrella, ya que Yamal solo ha sido sustituido en nueve de los 37 partidos que ha disputado como titular en todas las competiciones esta temporada.