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«Tengo buenas esperanzas de que vuelva a jugar al fútbol»: la recuperación de Dejan Kulusevski tras su lesión sigue prolongándose un año después, mientras el médico de la selección sueca ofrece información actualizada sobre la estrella del Tottenham
Esperanzas de volver a la Premier League
Tras quedar fuera de la convocatoria de Suecia para el Mundial por una lesión que lo ha mantenido inactivo durante un año, Kulusevski se enfoca en la temporada 2026-27 con su club. El delantero quiere estar listo para jugar con Roberto De Zerbi en el Tottenham, y aunque ha estado de baja, el médico de la selección, Jonas Werner, confía en su futuro.
«No perderá la esperanza», afirmó Werner a Sportbladet. «Recibe mucha ayuda del club y de otros que le ayudan con su rehabilitación. Tengo buenas esperanzas de que vuelva a jugar al fútbol».
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Se acaba el sueño del Mundial
Kulusevski se pierde el Mundial de este verano en Norteamérica por una lesión persistente en la rótula. No juega desde mayo de 2025, y aunque el exentrenador de los Spurs, Ange Postecoglou, minimizó la gravedad al principio, la recuperación se ha alargado un año y ha requerido varias operaciones.
El seleccionador sueco, Graham Potter, reconoció que fue una «decisión muy, muy difícil» dejarlo fuera. A pesar de los esfuerzos públicos del jugador por demostrar su estado físico a tiempo, la realidad médica ha obligado a los Blagult a seguir adelante sin una de sus piezas más creativas.
La realidad médica de una lesión de rótula
El Dr. Werner explicó a Sportbladet por qué el extremo de 26 años aún no puede regresar a la alta competición. El médico del equipo detalló la complejidad de su lesión, que lo mantiene en tratamiento desde hace más de un año.
«Ha sido una historia larga», explicó Werner. «Dejan ha hecho todo lo posible para estar listo para volver a jugar en el Mundial. Ahora no estaba listo. Lleva más de un año sin jugar al fútbol y las evaluaciones médicas apuntaban en una sola dirección: es una combinación de diferentes factores».
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Complejidad de la articulación de la rodilla
La lesión preocupa especialmente en un deportista profesional. Werner explicó que, al carecer de riego sanguíneo, el cartílago no se repara como un desgarro muscular o una fractura.
«Son difíciles de tratar», añadió Werner. «El cartílago no tiene riego sanguíneo ni nervios, así que no se cura de forma habitual. Además, la lesión está en una zona que sufre mucha tensión en un futbolista: la rótula se desliza sobre el fémur y se genera una enorme fuerza de compresión. Es probable que aún no esté completamente recuperado para soportar esa carga».
Todavía se desconoce si Kulusevski llegará a tiempo para la próxima temporada, cuando el Tottenham inicie su primera campaña completa bajo la dirección de De Zerbi.