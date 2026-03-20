En el marco de un homenaje al antiguo presidente del consejo de administración del Eintracht de Fráncfort, Wolfgang Steubing, Hoeneß reiteró su rechazo hacia la mayoría de los agentes de futbolistas del mundo del fútbol, a quienes acusó de estar interesados únicamente en el dinero.
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«Tenemos que conseguir descartar a los sin escrúpulos»: Uli Hoeneß, presidente del Bayern, arremete contra los agentes
«Hoy en día, cuando un jugador se marcha al extranjero o vuelve de allí, necesita un agente. Hay muchos agentes serios, pero también hay muchos sin escrúpulos. Todos debemos conseguir descartar a los sin escrúpulos», se quejó Hoeneß.
Para este hombre de 74 años, es fundamental «que el agente no piense que tiene que ganar más que el jugador. A veces se pagan diez millones por tres comidas, eso no puede ser», afirmó Hoeneß, quien anunció su intención de actuar contra las exigencias, en algunos casos exorbitantes, de ciertos agentes.
«También hemos debatido este tema de forma muy controvertida en nuestro club e intentaremos desarrollar en los próximos meses un plan para no seguir tolerando esto. En el G14 intentamos una vez introducir un tope salarial. Duró exactamente cuatro semanas; después, creo que el AC Milan lo infringió», explicó el presidente de honor del FCB.
- (C)Getty Images
Hoeneß arremetió duramente contra los representantes de David Alaba
En el pasado, Hoeneß se había enfrentado en repetidas ocasiones verbalmente a los agentes de los jugadores del Bayern. Entre otras cosas, calificó a Pini Zahavi, el agente de David Alaba, de «piraña codiciosa» durante las negociaciones sobre la renovación de su contrato en 2020.
También hubo complicaciones con motivo del fichaje del defensa central Dayot Upamecano. En aquel momento, Hoeneß declaró: «En el caso de Upamecano, los agentes querían o bien subirnos el precio o bien llevarlo a otro club, y como agradecimiento querían que les pagáramos una comisión. Es una contradicción en sí misma que ya no deberíamos seguir aceptando».
Tras duras negociaciones, el Bayern acabó retirando su oferta, lo que llevó a Upamecano a reconsiderar su postura.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
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Miércoles, 15 de abril
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