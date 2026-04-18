El entrenador del Tottenham, De Zerbi, admite que su equipo está abrumado por problemas internos en su lucha por mantenerse en la Premier League. Anclados en los tres últimos puestos, los Spurs son el único equipo de la máxima categoría que aún no ha ganado en 2026, lo que los deja a dos puntos de la salvación con solo seis jornadas por jugar.

Mientras, el West Ham, rival directo, visita al Crystal Palace —en racha tras avanzar en la Conference League—, De Zerbi insiste: “No debemos mirar más allá de nosotros”. El técnico italiano busca acabar con la sequía de triunfos que tiene a los londinenses en el puesto 18, por detrás de los Hammers.