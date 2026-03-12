Goal.com
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
«Tenemos mucha admiración por el Barcelona», responde el agente de Erling Haaland a la afirmación sobre el traspaso del candidato a la presidencia del Blaugrana, Víctor Font

La agente de Erling Haaland, Rafaela Pimenta, ha respondido a la afirmación de Víctor Font de que el Barcelona está «trabajando» en un posible traspaso del delantero del Manchester City. Font, que actualmente compite con Joan Laporta por la presidencia del Barcelona, ha sugerido que Haaland podría ser tentado a abandonar el Etihad Stadium, pero Pimenta ha tratado de acallar cualquier especulación sobre su futuro.

  • Pimenta niega cualquier contacto.

    Pimenta ha hablado con El Chiringuito TV para aclarar la situación actual de Haaland. Ha negado categóricamente cualquier negociación formal con el gigante catalán, haciendo hincapié en que el delantero sigue plenamente comprometido con su actual proyecto en el City. Pimenta ha declarado: «Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún tipo de contacto, ni con Erling Haaland ni con la directiva del Barcelona, en relación con posibles fichajes».

    Satisfacción en el Etihad

    A pesar de los rumores procedentes de Barcelona, Pimenta insiste en que Haaland no está buscando la puerta de salida. La reciente renovación del contrato del delantero es la prueba definitiva de su satisfacción bajo las órdenes de Pep Guardiola. Pimenta concluyó zanjando los rumores sobre el traspaso: «Además, dado que el jugador renovó su contrato hace unos meses, está muy contento en el Manchester City. Todo le va muy bien y realmente no hay nada que discutir sobre un traspaso cuando todo va tan bien en el City».

  • La ambición estratégica de Font

    Los comentarios de Pimenta se produjeron después de que Font revelara que su equipo ha estado trabajando para asegurarse una opción de compra preferencial, lo que sugiere que el compromiso a largo plazo de Haaland con el City podría no ser tan permanente como parece. «Haaland es uno de los mejores delanteros centro del mundo», declaró Font a Què T’hi Jugues. «No es posible ficharlo a corto plazo porque renovó el año pasado. Pero personalmente estoy convencido de que estos contratos de 10 años rara vez se cumplen».

    «Estoy seguro de que lo conseguiremos».

    Las especulaciones se intensificaron tras los informes de que los representantes de Font se reunieron con directivos del Manchester City en Madrid esta semana. Font confirmó estas maniobras estratégicas, con el objetivo de posicionar al Barcelona como el principal pretendiente en caso de que el noruego decidiera abandonar la Premier League. «Estamos hablando y estoy seguro de que lo cerraremos. No tienen ningún interés en vender a Haaland; es una jugada estratégica. Esperamos anunciarlo tan pronto como podamos cerrar el acuerdo», explicó Font.

    Por ahora, Haaland seguirá centrado en su actual club, ya que el City se enfrentará al West Ham en la Premier League el sábado.

