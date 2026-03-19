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«Tenemos la calidad necesaria»: Vitor Pereira, encantado tras la clasificación del Nottingham Forest en la Europa League, antes del partido decisivo contra el Tottenham
El Forest logra una remontada espectacular en Dinamarca
El Forest se impuso a su rival danés en Dinamarca el jueves, en una tanda de penaltis de infarto. Mientras que los locales se vinieron abajo ante la presión —con dos disparos al poste de Cho Gue-sung y Aral Simsir, antes de que Edward Chilufya fallara por completo—, el Forest se mostró implacable. Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare y Neco Williams transformaron sus penaltis para asegurar una victoria por 3-0 en la tanda y el pase a la siguiente ronda.
- AFP
Pereira encuentra el equilibrio antes del partido contra los Spurs
Ante la inminente batalla por el descenso de la Premier League contra el Tottenham el domingo, Pereira tomó la audaz decisión de realizar nueve cambios en su alineación titular. A pesar de la amplia rotación, el entrenador del Forest se mostró convencido de que su equipo demostró exactamente por qué tiene su lugar en la escena europea. En declaraciones a TNT Sports tras el pitido final, el técnico destacó la importancia de gestionar la forma física de su plantilla en un calendario tan apretado.
«Estamos muy contentos y hemos demostrado que vinimos aquí a competir. Tenemos buenos jugadores, jugadores con talento. Jugamos fantásticamente en la primera parte», dijo Pereira. «Estoy muy contento porque lo dimos todo, lo intentamos todo y tengo la oportunidad de equilibrar la energía de los jugadores para preparar el próximo partido. Fantástico. Empecé a hacer los cambios no porque estuviéramos jugando mal, sino para equilibrar la energía y estar listos para el domingo».
La confianza y el impulso crecen en la plantilla
Esta victoria supone la primera del Forest desde su triunfo en la eliminatoria contra el Fenerbahçe, que coincidió además con el nombramiento de Pereira. El entrenador cree que el impulso psicológico que supone una victoria europea será fundamental ahora que vuelven a la competición nacional. Elogió la mentalidad colectiva del equipo e insistió en que la plantilla cuenta con las cualidades necesarias para superar los difíciles retos que les esperan tanto en la Europa League como en la Premier League.
«Cuando ganamos, es diferente. El espíritu es diferente, la energía es diferente. Los chicos se lo merecían porque son un grupo fantástico. Son muy buenos jugadores, con espíritu de equipo y carácter, y hoy lo hemos demostrado todo», añadió Pereira. «No tengo ninguna duda de que tenemos la calidad necesaria y competiremos para alcanzar nuestros objetivos, sin duda. Quiero dar las gracias a nuestra afición porque hoy se han ganado seguir adelante en la Europa League».
- AFP
Yates elogia la profundidad del equipo tras aprovechar su oportunidad
Ryan Yates, que esta temporada ha tenido pocas oportunidades de ser titular, fue uno de los grandes protagonistas del partido: marcó en el tiempo reglamentario y vio cómo le anulaban un posible gol de la victoria por fuera de juego en la prórroga. Su actuación encarnó a la perfección el espíritu de lucha que Pereira busca ahora que la temporada llega a su punto álgido. Yates no dudó en dar todo el mérito a la plantilla por su unión y destacó la importancia de mantener la racha ganadora de cara al desplazamiento al norte de Londres.
«Estoy eufórico por haber pasado. Los penaltis siempre son nerviosos, siempre son duros, pero los chicos dieron un paso al frente y estamos muy contentos», dijo Yates. «Teniendo en cuenta los cambios, esto demuestra la profundidad de plantilla que tenemos, el espíritu. En esta fase de la temporada se trata de mostrar esa unión, de luchar unos por otros. Hoy han jugado muchos chicos que no habían tenido muchos minutos y muchos de ellos han aprovechado su oportunidad. Esa sensación de victoria es especial. Quieres mantener ese impulso. El impulso en esta fase de la temporada es enorme. Tenemos que recuperarnos bien, centrarnos en el Tottenham y, con suerte, podamos seguir creciendo y salir a conseguir esas victorias».
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