«Tenemos la calidad necesaria»: Vitor Pereira, encantado tras la clasificación del Nottingham Forest en la Europa League, antes del partido decisivo contra el Tottenham

Ryan Yates, que esta temporada ha tenido pocas oportunidades de ser titular, fue uno de los grandes protagonistas del partido: marcó en el tiempo reglamentario y vio cómo le anulaban un posible gol de la victoria por fuera de juego en la prórroga. Su actuación encarnó a la perfección el espíritu de lucha que Pereira busca ahora que la temporada llega a su punto álgido. Yates no dudó en dar todo el mérito a la plantilla por su unión y destacó la importancia de mantener la racha ganadora de cara al desplazamiento al norte de Londres.

«Estoy eufórico por haber pasado. Los penaltis siempre son nerviosos, siempre son duros, pero los chicos dieron un paso al frente y estamos muy contentos», dijo Yates. «Teniendo en cuenta los cambios, esto demuestra la profundidad de plantilla que tenemos, el espíritu. En esta fase de la temporada se trata de mostrar esa unión, de luchar unos por otros. Hoy han jugado muchos chicos que no habían tenido muchos minutos y muchos de ellos han aprovechado su oportunidad. Esa sensación de victoria es especial. Quieres mantener ese impulso. El impulso en esta fase de la temporada es enorme. Tenemos que recuperarnos bien, centrarnos en el Tottenham y, con suerte, podamos seguir creciendo y salir a conseguir esas victorias».