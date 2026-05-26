«Tenemos dos estrellas internacionales»: el rival de Florentino Pérez promete fichajes de peso en el Real Madrid

«No conozco a Xabi, pero es un gran profesional. Fue una leyenda como jugador y, como técnico del Leverkusen, hizo historia. Fue acertado ficharlo y un error despedirlo; un proyecto no se construye en tres meses», afirmó Riquelme.

La inestable dirección del club bajo el mandato de Pérez le robó al exentrenador del Leverkusen el tiempo necesario, lo que ha dejado huella en el entorno. «Creo que la afición madridista está decepcionada por la forma, por el momento y, sobre todo, porque no se le dio el poder para dirigir a su equipo», dijo Riquelme.

Tildó la posterior designación de Álvaro Arbeloa como una falta de visión. Al preguntarle si había sido un experimento, respondió: «Probablemente. Quizás no era la persona adecuada». En esta fase crítica, el Real necesita entrenadores «que marquen la pauta y sean respetados».