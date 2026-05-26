En una entrevista con el diario español ABC, Riquelme declaró: «Hemos fichado a dos estrellas internacionales».
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«Tenemos dos estrellas internacionales»: el rival de Florentino Pérez promete fichajes de peso en el Real Madrid
Al preguntársele si se trataba solo de un acuerdo verbal o ya de un contrato firmado, el candidato presidencial fue claro. Aseguró tener un contrato por el que, si gana las elecciones, dos jugadores excepcionales ficharán por el Santiago Bernabéu: «Tengo un acuerdo por el que dos grandes estrellas internacionales jugarán en el Real Madrid si soy presidente. Son necesarias para el proyecto deportivo a corto, medio y largo plazo».
No desveló sus nombres, pero eso cambiará pronto: «Probablemente, sí», respondió al ser preguntado si se conocerán en las próximas dos semanas.
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Real Madrid: Riquelme critica el inminente regreso de Mourinho
Riquelme criticó con dureza a la directiva del Real Madrid y afirmó que el club ha perdido su ADN: «Como aficionado, veo que faltan jerarquía, profesionalidad y los valores que definen al Real Madrid».
Riquelme cuestiona la gestión deportiva de la era Pérez, sobre todo el desencuentro con Xabi Alonso. Aunque descarta el regreso de José Mourinho —un técnico exitoso, pero sin proyecto de futuro—, defendió a Alonso y calificó de “error garrafal” su cese tras ganar la Europa League con el Leverkusen.
Riquelme critica la salida de Alonso del Real Madrid y el fichaje de Arbeloa
«No conozco a Xabi, pero es un gran profesional. Fue una leyenda como jugador y, como técnico del Leverkusen, hizo historia. Fue acertado ficharlo y un error despedirlo; un proyecto no se construye en tres meses», afirmó Riquelme.
La inestable dirección del club bajo el mandato de Pérez le robó al exentrenador del Leverkusen el tiempo necesario, lo que ha dejado huella en el entorno. «Creo que la afición madridista está decepcionada por la forma, por el momento y, sobre todo, porque no se le dio el poder para dirigir a su equipo», dijo Riquelme.
Tildó la posterior designación de Álvaro Arbeloa como una falta de visión. Al preguntarle si había sido un experimento, respondió: «Probablemente. Quizás no era la persona adecuada». En esta fase crítica, el Real necesita entrenadores «que marquen la pauta y sean respetados».
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¿Klopp en el Real Madrid? «Por supuesto que es un candidato»
De cara al futuro, el candidato a la presidencia aboga por un cambio radical en el banquillo, ¿quizás con Jürgen Klopp? Al ser preguntado por el alemán, Riquelme respondió: «Klopp es fantástico; lo dije en 2021. Es un gran directivo y entrenador, pero hay otros técnicos que también me gustan. Además, Klopp trabaja ahora con Red Bull. En los próximos días veremos, pero me encantaría verle como entrenador del Real Madrid algún día».
Riquelme fue claro: se acabó el tiempo de las soluciones provisionales y la falta de proyecto bajo el mandato de Pérez. El Real Madrid no puede seguir haciendo experimentos con los entrenadores: «El club no está hecho para eso. No puede permitirse dos temporadas sin un proyecto claro. Cuando digo que deben venir los mejores, me refiero a todos los puestos».
¿Tendrá el Real Madrid un nuevo presidente?
En una rueda de prensa a mediados de mayo, el presidente Pérez criticó a la prensa, denunció una «campaña de desprestigio» contra el club y convocó nuevas elecciones. Por primera vez, Riquelme se postuló como rival de Pérez.
La fecha aún no está fijada, aunque se espera que la comisión electoral la anuncie el martes. Riquelme anticipa que la votación será el domingo 7 de junio.