AFP
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«¡Tendré que darlo todo!». Un emocionado Antoine Griezmann afirma que se ha «olvidado del cansancio» antes de la última final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid contra su antiguo club, la Real Sociedad
Un final de ensueño para el francés
El delantero de 35 años tiene por delante las últimas seis semanas en el Metropolitano, pero aún afronta partidos clave: la final de Copa del Rey y la semifinal de Champions. Griezmann quiere despedirse de Madrid en lo más alto.
«Estoy muy emocionado, ansioso y feliz. No sé, simplemente estoy muy contento de jugar una final. Me siento preparado para un partido difícil en el que tendré que darlo todo en el campo», declaró Griezmann. «Llegar a las semifinales de la Liga de Campeones te hace olvidar el esfuerzo y el cansancio. Veo al equipo seguro, feliz y con ganas de competir mañana», añadió.
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Momentos inolvidables con Simeone
A pesar de la atención sobre su fichaje por un equipo estadounidense, Griezmann asegura que la idea de que sea su «último baile» no le distraerá. Con el Arsenal esperándole en Europa, el campeón del mundo solo piensa en el prestigio de la final en La Cartuja.
«No pienso en si es mi último partido o no, solo en que es un partido muy importante. Es una final en la que muy pocos jugadores llegan a jugar. Es una alegría inmensa, un motivo de orgullo. Solo quiero estar ahí mañana y rendir al nivel que todos esperamos», explicó. Sin embargo, sí admitió que está saboreando los últimos momentos con Diego Simeone: «Me doy cuenta de ello cuando estoy en el campo, jugando, disfrutando. Estoy disfrutando de cada mensaje del entrenador, lo estoy absorbiendo. Lo que queremos es jugar partidos».
Respeto por las raíces de la Real Sociedad
En un giro del destino, la última gran final nacional de Griezmann con el Atlético es contra el club que le lanzó como profesional: la Real Sociedad, ahora dirigida por Pellegrino Matarazzo. El francés admite que le cuesta asimilarlo sin sentirse abrumado.
«No pienso demasiado en ello, porque si no me emociono demasiado, y no quiero eso. Quiero estar fresco para el partido. Les debo mucho; me abrieron puertas que Francia no me abrió. Les debo mucho. Es un partido especial. Pero no pienso demasiado, solo en jugar y dar lo mejor de mí», afirmó. También elogió la evolución táctica de su antiguo equipo: «Desde que llegó el nuevo entrenador, han cambiado bastante: juego rápido, pases en profundidad… Estoy disfrutando mucho de la temporada de Guedes; ya lo había visto en el Valencia, y ahora parece que se lo está pasando bien. Es clave para ellos».
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Un último mensaje para los aficionados del Atlético
A pocas horas del partido en Sevilla, Griezmann agradeció a la afición del Atlético por el apoyo recibido en sus dos etapas. Reconoció el papel de los seguidores en la gran temporada del club, sobre todo ante la reciente presión del Barcelona.
«Gracias por el apoyo de este año y el que seguís dándonos. Siempre sois una fuente de fuerza en los momentos difíciles. Lo vimos el martes, cuando el Barça nos presionaba: estabais ahí, animándonos. Es un partido muy especial para la afición y esperamos regalarles la victoria», concluyó. La final del sábado por la noche podría permitir que uno de los mayores iconos de la historia del Atlético consolide su legado.