¿Tendrá Guillermo Ochoa su oportunidad? La prueba de Edson Álvarez como central y la espera de Obed Vargas: cinco claves del México-República Checa

Javier “Vasco” Aguirre hace historia en el fútbol mexicano, guste o no su estilo.

Antes de este Mundial ya había participado en cuatro: en 1986 como jugador, en 1994 como segundo entrenador y en 2002 y 2010 como seleccionador. Si México vence a la República Checa, volverá a liderar un grupo, algo que logró también en 2002.

Tras el 1-0 a Corea del Sur, afirmó: «Terminar primeros, como en 2002, es anecdótico. Lo que importa es el puesto final. La FIFA nos ubica en el 13; queremos estar entre los diez primeros».

Para lograrlo, quizá deban alcanzar los cuartos de final, como en 1986, cuando Aguirre era jugador.

Los primeros 180 minutos muestran que los seleccionadores quieren equipos a su imagen. Traen hábitos del fútbol de clubes, pero el tiempo es corto y la presión crece.

Aguirre asegura estar más tranquilo, aunque ante Corea del Sur discutió airadamente con el árbitro. La calma aún es una tarea pendiente, pero su esencia permanece.

Nunca antes «El Tri» había liderado un Mundial tras dos jornadas, y lo ha hecho sin encajar gol. En 2026 solo ha recibido dos tantos. Esa es la huella de Aguirre: un equipo equilibrado y sólido atrás.

Ahora visita la República Checa el Estadio Azteca en un duelo que no modificará la posición de México en el grupo, pero podría definir su rumbo antes de las eliminatorias.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en la Ciudad de México.