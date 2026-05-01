Getty
Traducido por
Teléfono, cerveza y planes de traslado: cómo Frank Lampard sacará de quicio a su esposa Christine tras llevar al Coventry de vuelta a la Premier League
Lampard se prepara para un verano ajetreado tras el ascenso
Lampard, de 47 años, ha admitido que quizá deba disculparse con su esposa, Christine, pues debe equilibrar el tiempo familiar con la preparación del Coventry City para la Premier League. Tras 25 años, el técnico ha devuelto a los Sky Blues a la máxima categoría. Mientras siguen las celebraciones en el CBS Arena, Lampard ya piensa en la próxima ventana de fichajes.
El club, que no contará con ayudas económicas, debe planificar con cuidado el mercado de fichajes para reforzar la plantilla.
- Getty Images Sport
Lampard bromea sobre cómo compagina la vida familiar con el trabajo
En una entrevista con Jeff Stelling y Gabby Agbonlahor en el programa «talkSPORT Breakfast», Lampard admitió que le costará desconectar en la pretemporada por los preparativos del mercado de fichajes. También reconoció la magnitud del reto que afronta su equipo recién ascendido.
«Tendré que hacer varias cosas a la vez; habrá momentos en los que tenga una cerveza en una mano y el teléfono en la otra», reconoció. «A veces tengo que pedirle perdón a Christine por eso».
«En verano hay mucho trabajo. Subir sin ser un equipo de «paracaídas» y con jugadores menos experimentados marca diferencia, y yo la conozco bien porque he jugado mucho en la Premier League».
El Coventry afronta un gran salto a la Premier League
El Coventry regresa a la Premier League por primera vez desde 2001, lo que supone un gran reto por el salto en calidad y poderío económico de la categoría. Lampard cree que su experiencia en distintos entornos de la Premier ayudará al club a afrontar la transición, de competir por los puestos altos a luchar por la permanencia.
«Hay muchas conversaciones que mantener», admitió. «El propietario quiere que disfrutemos estas semanas y estoy de acuerdo; debemos vivir el momento».
«Ahora toca preguntarnos: “¿qué debemos hacer?”. Hemos ascendido rápido en 18 meses y Mark Robins hizo un trabajo preparatorio increíble, pero los cambios que se avecinan son grandes, así que hay que hacerlo bien; esa será la tarea».
- Getty Images Sport
La planificación de la transferencia ya está en marcha
Lampard y la directiva del Coventry se centran en reforzar la plantilla antes de su regreso a la Premier League. Se espera que el centrocampista Frank Onyeka fiche de forma definitiva tras su cesión por parte del Brentford, mientras que el club también busca incorporar al portero Carl Rushworth, procedente del Brighton.
A una jornada del final, Lampard trabaja para asegurar que el regreso a la máxima categoría sea duradero.