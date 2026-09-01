Messi ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional. El legendario delantero de 39 años confirmó su decisión el lunes a través de una publicación en Instagram, compartiendo una imagen de una nota manuscrita en español para comunicar la noticia. El anuncio llega después de una monumental carrera internacional que se prolongó durante dos décadas.

Más recientemente, capitaneó a Argentina hasta la final del Mundial de 2026, donde su equipo acabó cayendo derrotado ante España. Su salida marca el final definitivo de un capítulo histórico para la selección nacional. Messi se marcha como el máximo goleador de la historia de su país y el jugador con más internacionalidades, dejando tras de sí un legado que será increíblemente difícil de superar.