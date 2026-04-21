Getty Images Sport
Traducido por
«Te mereces algo mejor»: los Wolves descienden oficialmente de la Premier League tras el 0-0 entre West Ham y Crystal Palace
- Getty Images Sport
El descenso se hizo inevitable.
La caída se venía gestando desde hacía meses; el lunes solo la hizo inevitable. Nunca despegó la temporada. Los Wolves no ganaron en la liga hasta enero, y el ligero repunte posterior —con sorpresas ante Aston Villa y Liverpool— llegó tarde y pareció insuficiente. El daño ya estaba hecho.
- (C)GettyImages
En cuanto a las estadísticas
El Wolverhampton solo ha logrado tres victorias esta temporada, con cinco partidos aún por jugar en la Premier League 2025-26. Es el segundo equipo que más goles ha encajado (61) y el único que aún no llega a 30 tantos, pues se queda en 24.
La última vez que el Wolves descendió
El último descenso del Wolves de la Premier League fue en la temporada 2011-12. Volvió a la máxima categoría seis años después. El director ejecutivo interino, Nathan Shi, afirmó que el club responderá con determinación tras una temporada complicada.
«La confirmación de nuestro descenso es un momento difícil para todos los que forman parte del Wolves», afirmó en un comunicado. «Aunque se trata de un resultado profundamente decepcionante, desde mi llegada en diciembre se ha estado trabajando para garantizar que estemos preparados para responder con claridad y convicción.
Sabemos qué mejorar y, desde diciembre, trabajamos para reforzar el club, ganar impulso y construir un equipo que ilusione a nuestra afición.
«Os merecéis algo mejor, y ofreceros un club del que podáis estar verdaderamente orgullosos es lo que impulsa todo lo que hagamos a partir de ahora».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Aunque el descenso es un hecho, la temporada sigue. Los Wolves aún jugarán contra Tottenham, Sunderland, Brighton y Fulham antes de cerrarla frente al Burnley.