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«¡Te estás pasando de la raya!»: el presidente del Atlético de Madrid se enfurece ante los rumores sobre el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona y al Arsenal
Las especulaciones de los medios de comunicación han sido duramente criticadas
Cerezo está furioso por la insistente cobertura mediática en torno a Álvarez y a un posible fichaje estrella. El presidente del Atlético de Madrid aprovechó una rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Barcelona, el 5 de abril, para abordar la situación. Con el Arsenal y el gigante catalán al acecho, lanzó una advertencia inequívoca a los periodistas. Dijo: «Están sobrepasando un poco los límites con Álvarez. Es jugador del Atlético de Madrid y tiene un contrato a largo plazo con el club». El jugador de 24 años costó 82 millones de libras (108 millones de dólares) al Manchester City, en una operación negociada por el director deportivo Andrea Berta, y el club no tiene intención de venderlo.
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Preparativos para la Liga de Campeones
El Barcelona ha identificado al delantero como el sustituto ideal a largo plazo de Robert Lewandowski. Durante el reciente enfrentamiento nacional entre ambos equipos, Lewandowski marcó el gol de la victoria en los últimos minutos tras salir desde el banquillo, después de que Marcus Rashford empatara el partido tras el tanto inicial de Giuliano Simeone. Curiosamente, Álvarez se quedó en el banquillo sin llegar a jugar. Diego Simeone optó por dar descanso a su máximo goleador, para que llegara fresco al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del miércoles en el Camp Nou. El Barcelona se ha mostrado letal en Europa últimamente, sobre todo al golear al Newcastle United por 7-2 en la ronda anterior, lo que ha dado lugar a una emocionante eliminatoria contra sus rivales nacionales.
El Arsenal busca refuerzos ofensivos
El Arsenal busca desesperadamente refuerzos en ataque tras sus consecutivas eliminaciones en las copas. A pesar del gol de Viktor Gyokeres, los Gunners sufrieron una sorprendente derrota en la FA Cup ante el Southampton, lo que puso de manifiesto sus dificultades a la hora de materializar las ocasiones. El entrenador Mikel Arteta necesita más acierto de cara a la recta final de la temporada. El Arsenal afronta un partido crucial de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa, seguido de un encuentro de la Premier League contra el Bournemouth y un partido que podría decidir el título a domicilio ante el Manchester City. Fichar a un talento de 82 millones de libras como Álvarez transformaría su línea de ataque y aportaría la pieza que falta para aspirar a títulos en el futuro.
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Un historial goleador constante
El exdelantero de la Premier League sigue registrando unas cifras espectaculares en España. Actualmente suma 17 goles en 44 partidos esta temporada, y está a la caza de los impresionantes 29 goles que logró en su temporada de debut a las órdenes de su actual entrenador. A falta de hasta 15 partidos en todas las competiciones, superar esa cifra sigue siendo un objetivo muy factible.