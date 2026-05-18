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«Te echaremos de menos, leyenda»: Lamine Yamal y Frenkie de Jong despiden al «inspirador» Robert Lewandowski tras confirmar su salida del Barcelona este verano
El vínculo especial de Yamal con la leyenda
Este fin de semana, Lewandowski anunció a la afición del Barcelona que dejará el club al terminar su contrato. Tras cuatro exitosos años y una gran compenetración con Yamal, se marcha.
La joven sensación recurrió a Instagram para agradecer al que ha sido su mentor y compañero de ataque durante su meteórico ascenso. Publicó un mensaje sencillo pero conmovedor: «Te vamos a echar de menos, leyenda».
El agradecimiento de De Jong por esta trayectoria
De Jong compartió un homenaje en el que recordó los años que pasó junto al veterano polaco, dentro y fuera del campo. «Agradecido por los recuerdos compartidos en el vestuario, en el campo y fuera del fútbol. Has inspirado a mucha gente. Te deseo a ti y a tu familia toda la felicidad y el éxito en esta nueva etapa; te echaremos de menos, Roberto», escribió De Jong.
Guardia de honor y lágrimas finales
Tras una emotiva noche en el Spotify Camp Nou, donde Lewandowski lloró durante la victoria 3-1 sobre el Real Betis, Hansi Flick le concedió una vuelta de honor en el minuto 83 para que el estadio coreara su nombre por última vez. Aunque no marcó en su último partido en casa, el goleador permaneció en el campo tras el pitido final para despedirse de una afición que no quería dejarle marchar.
En 192 partidos con el Barça ha marcado 119 goles y dado 24 asistencias, y ha ganado siete títulos: tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.
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Flick elogia a un modelo a seguir insustituible
Flick, actual técnico del Barça y exentrenador de Lewandowski en el Bayern, admitió que el delantero deja un vacío difícil de llenar. Lo definió como «un auténtico profesional y un ejemplo a seguir», y reconoció que reemplazarlo será un desafío para los ojeadores del club.
Mientras el delantero se prepara para un nuevo comienzo tras ganar todos los títulos nacionales en España, el Barcelona afrontará la temporada 2026-27 sin su líder ofensivo de los últimos cuatro años.