Según el diario estambulí Habertürk, el Gala quiere fichar al defensa central neerlandés para su equipo del Bósforo.
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¿También está Antonio Rüdiger en la lista? Al parecer, el Galatasaray prepara otro fichaje estrella
El futuro de Van Dijk en el Liverpool es incierto, pese a que su contrato dura hasta 2027. El defensa de 34 años busca un último gran contrato y decidirá tras el Mundial si se queda en Anfield o busca nuevo reto.
Tras la «temporada inaceptable», como la calificó, se espera un nuevo cambio en Liverpool, aunque parece difícil que ocurra sin el veterano líder defensivo.
Además, concluyó con firmeza: «Tenemos que trabajar, tenemos que darle la vuelta a la situación y asegurarnos de que cosas así no se repitan la próxima temporada, porque eso no es el Liverpool». No suena a despedida.
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¿Es Rüdiger la alternativa a Van Dijk? Su futuro en el Real Madrid sigue en el aire
El Galatasaray busca alternativas de nivel. Si Van Dijk no llega, Rüdiger es la opción. Su contrato con el Real Madrid acaba esta temporada.
A finales de marzo, la prensa española indicó que, para quedarse, debería aceptar una drástica reducción salarial: su salario bruto de 14 millones de euros al año podría recortarse a la mitad, como sucedió con Luka Modric en su última temporada.
Se rumorea que sus agentes han explorado la opción de Arabia Saudí, pero la inestable situación de seguridad en Oriente Próximo lo hace poco probable. La Juventus de Turín, en cambio, sigue de cerca al central de 33 años.
Que el Gala y otros clubes de Estambul atraen a estrellas en declive ya se ha visto antes: el verano pasado ficharon a Leroy Sané (agente libre, Bayern Múnich) y a Victor Osimhen (75 millones, Nápoles).