¿También está Antonio Rüdiger en la lista? Al parecer, el Galatasaray prepara otro fichaje estrella

El futuro de Van Dijk en el Liverpool es incierto, pese a que su contrato dura hasta 2027. El defensa de 34 años busca un último gran contrato y decidirá tras el Mundial si se queda en Anfield o busca nuevo reto.

Tras la «temporada inaceptable», como la calificó, se espera un nuevo cambio en Liverpool, aunque parece difícil que ocurra sin el veterano líder defensivo.

Además, concluyó con firmeza: «Tenemos que trabajar, tenemos que darle la vuelta a la situación y asegurarnos de que cosas así no se repitan la próxima temporada, porque eso no es el Liverpool». No suena a despedida.