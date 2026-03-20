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Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Tacchinardi sobre Bernardo Silva en la Juventus: «Es un jugador de primer nivel. Spalletti solo se obsesiona con fichajes de este calibre»

La Juventus va en serio en su intento de fichar para Turín, a título gratuito, al mediapunta portugués Bernardo Silva, cuyo contrato con el Manchester City está a punto de expirar. Las conversaciones con su agente, Jorge Mendes, siguen adelante a pesar de las elevadas exigencias económicas —justificadas, por cierto— que está planteando en la mesa de negociaciones.


Sin embargo, más allá de la cuestión económica, hay quienes están analizando el impacto que un jugador así podría tener en el mundo de la Juventus. Entre ellos se encuentra el excentrocampista Alessio Tacchinardi quien, desde las páginas de Il Bianconero, no solo se muestra a favor de esta posibilidad —«Es un jugador de nivel»—, sino que espera que todos los fichajes de la próxima temporada sean del mismo calibre.


  • BERNARDO SILVA, UN JUGADOR DE PRIMER NIVEL

    Claro que también se necesitan ideas, pero Bernardo Silva es un jugador de otro nivel. Se nota, igual que se ha visto este año con Modric en el Milan: está a otro nivel. Lo demuestra cuando tiene el balón, que nunca se le escapa, siempre da con la jugada adecuada y se mueve con soltura por el campo.

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  • CON ÉL NUNCA SE DIRÁ «BUENO, PERO TIENE QUE ACOSTUMBRARSE»

    «Si Bernardo Silva ficha por la Juve, seguro que a finales de noviembre no diremos: "Bueno, aún tiene que aclimatarse", porque los buenos jugadores lo son en cualquier equipo».

  • SPALLETTI Y MARTELLI SOLO CON JUGADORES DE NIVEL

    «Es un buen jugador y, por eso, espero que la Juventus se fije y se centre únicamente en fichar a jugadores de primer nivel»



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