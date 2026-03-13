Suzuki, un regreso de pesadilla tras 126 días: a los tres minutos del Torino-Parma, Simeone le marca un gol por debajo de las piernas

No habían pasado ni tres minutos de la primera parte y, en el primer disparo recibido, Suzuki tuvo que recoger el balón del fondo de la red: Vlasic se internó en el área, el balón le llegó a Simeone, quien se lo colocó en el pie derecho y disparó casi resbalándose desde una posición escorada dentro del área. El balón se dirigió hacia el portero, pero este, al intentar atajarlo, dejó que se le colara por debajo de las piernas.