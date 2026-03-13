Sin duda, no fue el regreso que Zion Suzuki habría soñado. El portero del Parma, que llevaba sin jugar desde el pasado 8 de noviembre (Parma-Milan 2-2) debido a una lesión en la mano, volvió a ser titular en sustitución del segundo portero, Edoardo Corvi, en el partido que inauguró la 29.ª jornada de la liga en el campo del Torino, 126 días después.
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Suzuki, un regreso de pesadilla tras 126 días: a los tres minutos del Torino-Parma, Simeone le marca un gol por debajo de las piernas
EL GOL ENCAJADO
No habían pasado ni tres minutos de la primera parte y, en el primer disparo recibido, Suzuki tuvo que recoger el balón del fondo de la red: Vlasic se internó en el área, el balón le llegó a Simeone,quien se lo colocó en el pie derecho y disparó casi resbalándose desde una posición escorada dentro del área. El balón se dirigió hacia el portero, pero este, al intentar atajarlo, dejó que se le colara por debajo de las piernas.
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