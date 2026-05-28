Se rumorea que el delantero holandés Zirkzee podría cambiar de equipo en el mercado de verano de 2026. Su adaptación al fútbol inglés ha sido difícil tras su fichaje de 36,5 millones de libras (49 millones de dólares) procedente del Bolonia en 2024, ya que solo ha marcado nueve goles en 75 partidos.

El United busca ofertas y quiere un delantero que dé más chispa al equipo de Michael Carrick, mientras en la mitad roja de Mánchester sueñan con pelear el título de la Premier 2026-27.

Una cara conocida podría regresar: McTominay ha brillado en Nápoles tras dejar su zona de confort. El canterano de Old Trafford ganó la Serie A y fue MVP en la 2024-25.

Ha marcado 13 y 14 goles en las dos últimas campañas y será clave con Escocia en el Mundial 2026.