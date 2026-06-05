En X hay más de 1200 comentarios sobre su despido, casi todos de aficionados del Fener. Tedesco fue destituido de forma inesperada a finales de abril tras la segunda derrota liguera.

Esa decisión enfureció tanto a los aficionados que, un día después, el presidente Sadettin Saran anunció que no se presentaría a las elecciones del fin de semana. Los seguidores del Fener demostraron en la vida real cuánto querían a Tedesco. En nada menos que dos aeropuertos.

Tanto a su salida de Estambul como a su llegada a Stuttgart se vivió un auténtico asedio. Los aficionados se despidieron de él entre lágrimas, y solo pudo abrirse paso gracias al intenso trabajo de la policía y los servicios de seguridad.