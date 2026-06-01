«¡Sus propuestas son la ruina!» Florentino Pérez arremete contra su gran rival en la lucha por el poder en el Real Madrid

«No puedo permitir que se apropien de nuevo del club. Son las mismas personas: los hijos, los amigos, los hermanos». La ira del veterano presidente del Real Madrid creció cuando Riquelme intentó ganarse a los votantes con promesas de fichajes. «¿Alguien duda de que, bajo mi mandato, jueguen en el Real Madrid los mejores jugadores del mundo?», preguntó Pérez. Y, en este debate, el dirigente se ampara en «la historia».

Riquelme ya se había adelantado en una entrevista con el diario ABC, donde detalló sus planes de fichajes si resultaba elegido. «Hemos fichado a dos estrellas internacionales», declaró el jugador de 37 años: «Tengo un acuerdo por el que dos grandes estrellas internacionales jugarán en el Real Madrid si soy presidente. Dos estrellas que son necesarias para el proyecto deportivo a corto, medio y largo plazo».

No reveló los nombres, pero criticó con dureza la gestión actual: «Como aficionado del Real Madrid, debo decir que al club le falta jerarquía, profesionalidad, valores y la esencia de lo que realmente es el Real Madrid».