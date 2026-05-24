Parecía una puesta en escena. Era un escenario real, pero con un simbolismo enorme. En la final de la Copa DFB, Max Eberl estaba sentado en la tribuna del Estadio Olímpico de Berlín, justo delante de Uli Hoeneß. El presidente del Bayern ya no solo le miraba por encima del hombro en sentido figurado, sino también literalmente.
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Sus dudas sobre el trabajo de Max Eberl en el FC Bayern son legítimas, pero, desde el punto de vista humano, la actuación de Uli Hoeneß ha sido detestable
Cinco horas antes de la final, Der Spiegel publicó una extensa entrevista con Hoeneß. El dirigente de 74 años habla sin tapujos sobre Thomas Tuchel, la AfD, su once ideal para el Mundial, su paso por prisión y otros temas.
Además, expresó «dudas» sobre el trabajo del director deportivo, cargo que Eberl asumió a principios de 2024. Su contrato vence en 2027 y, según Hoeneß, la probabilidad de renovación es de «60 a 40».
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Max Eberl respondió tras el pitido final a las declaraciones de Uli Hoeneß
Precisamente el día de la final de la Copa DFB, la primera gran final del Bayern desde 2020. El mismo día en que los muniqueses buscan coronar su mejor temporada en seis años con un equipo y un entrenador construidos por Eberl. Ese día, el hombre más poderoso del club lo cuestiona en público.
Desde lo humano, la actuación de Hoeneß fue deplorable. No se entiende por qué le amargó a Eberl un día que debía ser festivo para él y para el club, solo para volverse a poner en primer plano. Eberl no pudo disfrutar plenamente de la victoria 3-0 sobre el VfB Stuttgart ni del consiguiente doblete. No pudo evitar pensar en su futuro y en las acusaciones de Hoeneß. Luego tuvo que pronunciarse sobre este tema incómodo.
«60 a 40», respondió con humor negro al entrar en la zona mixta, antes siquiera de que le formularan la primera pregunta. A continuación ofreció una rueda de prensa auténtica y soberbia. A su alegría por el título se mezclaba la decepción por las palabras de Hoeneß. Eberl reconoció su desconcierto por el momento elegido, pero evitó una escalada innecesaria.
Reconoció que las dudas de Hoeneß y del leal consejo de supervisión —que decidirá su futuro— son «legítimas». En cuanto al fondo, es evidente que su balance como director deportivo del Bayern puede discutirse.
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El balance de fichajes de Max Eberl en el FC Bayern
Sí, Eberl, junto a Christoph Freund y Jan-Christian Dreesen, fichó al exitoso entrenador Vincent Kompany, acierto de oro. Al principio, Eberl quería mantener a Tuchel y contratar a otros técnicos, como le reprochó Hoeneß en Der Spiegel. Durante la temporada, renovó de forma anticipada y discreta el contrato de Kompany, evitando así cualquier intento de fichaje por parte del Manchester City.
El cedido Nicolás Jackson fue un fracaso, sobre todo por un paquete financiero de unos 25 millones de euros. Pero, con su anuncio público sobre los cedidos, fue precisamente Hoeneß quien limitó de antemano el margen de maniobra de Eberl. El fichaje innecesario y sobrevalorado de João Palhinha ya se había iniciado antes de la llegada de Eberl.
Con Michael Olise y Luis Díaz realizó dos fichajes estrella; en el caso de Díaz, como con Kompany, le favoreció que las opciones prioritarias fracasaran. Además, incorporó a Jonathan Tah y Tom Bischof sin coste de traspaso y a Jonas Urbig, por solo siete millones, como posible sucesor de Manuel Neuer.
Vendió a Mathys Tel, Paul Wanner y Adam Aznou por buenas sumas, pero las costosas renovaciones de Alphonso Davies y Jamal Musiala siguieron inflando una masa salarial ya elevada. No sorprende que otros, como Dayot Upamecano y Konrad Laimer, sigan el mismo camino. Un círculo vicioso. Además, la mala suerte acechó a Eberl: Davies y Musiala se lesionaron poco después de sus renovaciones y aún no han recuperado su mejor nivel.
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FC Bayern: Max Eberl muestra carencias en las relaciones públicas
La gestión de relaciones públicas de Eberl a menudo parece insegura. Durante varias negociaciones contractuales, se metió en apuros por comentarios imprudentes. Nada más evidente que la indigna despedida del icono Thomas Müller hace un año. El verano pasado tampoco comunicó bien los intentos de fichar a Florian Wirtz y Nick Woltemade, que fracasaron (como los de Hoeneß). Pero últimamente ha mejorado.
Pero en el fútbol lo que cuenta es lo que pasa sobre el campo, y esta temporada el Bayern ha sido más exitoso y atractivo que nunca: ganó la Copa y batió récords como campeón. Aunque cayó de forma dramática en las semifinales de la Liga de Campeones, se ganó muchas simpatías en toda Europa. Además, con Harry Kane y Michael Olise, en Múnich juegan dos posibles candidatos al Balón de Oro. Estos éxitos son un trabajo colectivo, y el director deportivo también tiene una parte considerable en ello.
Sí, hay algunos argumentos en contra de Max Eberl. Sin embargo, hoy predominan los positivos, como recordó Hoeneß con su «60 a 40», aunque en un momento inoportuno. Queda tiempo para debatir su futuro; antes, disfrutemos de una final de Copa sin ruidos de fondo.