Tras el empate 2-2 ante el 1. FC Köln, las extravagantes declaraciones de Riera en la rueda de prensa lo pusieron en el ojo del huracán mediático. Una victoria el sábado contra el VfL Wolfsburgo (15:30 h), que lucha por no descender, le daría algo de tranquilidad.

Al asumir el cargo en Fráncfort el 1 de febrero, afirmó que el equipo era «no solo el peor en cuanto a goles encajados de la Bundesliga, sino de toda Europa». Una declaración drástica y, además, errónea: el FC Metz había encajado un gol más en Francia en ese momento.

Al listar los partidos que el Fráncfort no había ganado desde su llegada, omitió el 0-0 ante St. Pauli. Un error perdonable, pero significativo: por competente que sea, su afán de protagonismo lo hace antipático.

En el sensible entorno del club, su actitud genera malestar. Riera prescinde de intérprete: habla inglés con fluidez, pero muy rápido y, a veces, de forma poco clara por su acento. Su personalidad y este estilo verbal dan lugar a respuestas largas que suelen eludir el meollo de la pregunta.