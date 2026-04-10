Albert Riera conoce bien las implacables leyes del fútbol. “Nadie tiene crédito”, repite el técnico del Eintracht de Fráncfort. “Si pierdes tres partidos seguidos, da igual que el año pasado ganaras la Liga de Campeones”. El español suelta perlas como esta, pero a veces se pasa de la raya con sus declaraciones y frunce el ceño del club.
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Sus declaraciones cuestionables generan escepticismo: ¿tendrá que marcharse un entrenador de la Bundesliga tan solo unas semanas después de su llegada?
Tras el empate 2-2 ante el 1. FC Köln, las extravagantes declaraciones de Riera en la rueda de prensa lo pusieron en el ojo del huracán mediático. Una victoria el sábado contra el VfL Wolfsburgo (15:30 h), que lucha por no descender, le daría algo de tranquilidad.
Al asumir el cargo en Fráncfort el 1 de febrero, afirmó que el equipo era «no solo el peor en cuanto a goles encajados de la Bundesliga, sino de toda Europa». Una declaración drástica y, además, errónea: el FC Metz había encajado un gol más en Francia en ese momento.
Al listar los partidos que el Fráncfort no había ganado desde su llegada, omitió el 0-0 ante St. Pauli. Un error perdonable, pero significativo: por competente que sea, su afán de protagonismo lo hace antipático.
En el sensible entorno del club, su actitud genera malestar. Riera prescinde de intérprete: habla inglés con fluidez, pero muy rápido y, a veces, de forma poco clara por su acento. Su personalidad y este estilo verbal dan lugar a respuestas largas que suelen eludir el meollo de la pregunta.
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El Frankfurt de Riera solo ha perdido dos de sus ocho partidos.
Ejemplo: en vez de explicar, como se le pidió, la importancia del goleador Jonathan Burkardt tras el partido contra el Colonia, Riera dedicó dos minutos a hablar de sus planes en el Eintracht. «Estamos en camino de progresar y de construir algo. Necesitamos tiempo», afirmó. ¿Y Burkardt? «Johnny es muy importante». Nada más.
Pese a su temperamento, el equipo ha sumado solo dos derrotas en ocho partidos con él. Su huella se nota: la defensa, antes muy frágil, ya es más sólida. Ante el Colonia, sus ideas casi le dieron la victoria hasta el final.
Sin embargo, el empate en los últimos minutos enfrió el ambiente y lo puso involuntariamente en el punto de mira antes del partido contra el Wolfsburgo. Riera sabe que no tiene margen de error.