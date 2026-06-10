«Al fichar por un club, nunca sabes cómo te irá ni cuánto tiempo te quedarás», dijo Luke O'Nien a BBC Radio Newcastle. «Hoy es raro que un jugador permanezca tanto tiempo en un club como yo».
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¡Sunderland hasta el final! Un jugador de tercera división se convierte en el símbolo de una hazaña europea
Este jugador de 31 años tiene razón: la próxima será su novena temporada con el AFC Sunderland. Los Black Cats disputarán la Europa League por primera vez en 53 años tras acabar séptimos en la Premier gracias a un 2-1 al Chelsea en la última jornada. O'Nien contribuyó de forma decisiva.
El club, recién ascendido y bien financiado, acabó séptimo tras ganar 2-1 al Chelsea en la última jornada. O'Nien fue clave.
El defensa dio la asistencia del 2-0 provisional, su primera en la máxima categoría, donde debutó este curso. Aunque llegó al club en 2018, cuando militaba en Tercera División, O’Nien no era entonces un jugador destacado.
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En el club desde 2018: Luke O'Nien es «Mr. Sunderland»
Hasta ahora, O'Nien ha jugado 329 partidos oficiales con el club; solo dos jugadores, fallecidos antes del cambio de milenio, le superan en la clasificación interna. Necesita 23 encuentros más para liderarla.
¿Las conseguirá? La temporada pasada el técnico Regis Le Bris solo le dio 12 oportunidades en la liga. No fue hasta principios de marzo que debutó como titular en la Premier League, como capitán y jugando los 90 minutos. Las lesiones de sus compañeros se lo permitieron, y luego sumó otros cinco partidos como titular hasta el final de la temporada.
Cuando saltó al campo desde el pitido inicial por primera vez contra el Leeds, recibió posteriormente el trofeo al mejor jugador del partido. Por supuesto, también porque no hizo un mal partido. Pero sobre todo porque es «Mr. Sunderland», como lo bautizaron los aficionados y su club.
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Luke O'Nien: «Un buen ejemplo a seguir en todos los aspectos del fútbol»
O'Nien no es un jugador de la Premier League, sino un futbolista de un nivel superior de tercera división. Le faltan velocidad, visión de juego y rapidez mental. Estas limitaciones, evidentes en su rol de mediocentro en una defensa de tres, lo han convertido en el hazmerreír de los aficionados ingleses en redes sociales.
Sin embargo, su valor para el club es otro: es el único jugador que ya estaba en la plantilla cuando se estrenó en 2018 el aclamado documental «Sunderland 'til I Die». Hoy aglutina a equipo y afición con su entrega. Es un líder emocional que hace latir más rápido el corazón de los aficionados porque se ha entregado por completo al club.
Para él, eso pesa más que cualquier posición táctica. Finlay Holcroft, joven de la sub-18 del Sunderland, lo resume así: «Estoy convencido de que Luke es un gran ejemplo. Ya sea como líder o por la forma en que controla el juego, habla con los demás y ayuda a todos. Creo que hay gente que no se da cuenta, pero hay mucho detrás de todo eso, sobre todo en el caso de Luke».
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Luke O'Nien: Hace doce años jugaba en la séptima división.
A la edad de Holcroft, nadie imaginaba que O'Nien llegaría al nivel que tiene hoy. «La Europa League nunca fue mi sueño; simplemente no me lo había planteado», admitió.
Comenzó en el Watford FC, pero el club llamó a su padre para decirle que su etapa allí había terminado. Su padre envió docenas de correos a otros clubes y solo recibió una respuesta: el Wealdstone FC, de la séptima división inglesa.
Eso ocurrió hace doce años. En 2015, tres años antes de fichar por el Sunderland, aún jugaba en la sexta división. Luego ascendió dos categorías hasta llegar al Wycombe Wanderers. «Siempre os estaré agradecido», escribió O'Nien sobre estos dos clubes tras el exitoso final de temporada con el Sunderland.
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Luke O'Nien podría convertirse en el jugador con más partidos disputados del Sunderland
Tras tres años y 119 partidos con el Wycombe, fichó por el recién descendido Sunderland de Segunda para jugar en Tercera. Allí vivió todas las emociones: perdió la final de ascenso en su primer año contra el Charlton Athletic y, en el segundo, el equipo terminó octavo, su peor posición histórica.
En 2022, ya como titular, O'Nien ayudó al club a subir a Segunda tras ganar la final al Wycombe. Un año después lograron el ansiado regreso a la Premier. En la final de play-offs contra el Sheffield United, que se ganó 2-1 en el quinto minuto de la prórroga, solo jugó ocho minutos, pero ya sumaba 48 partidos oficiales.
Mientras el club invertía más de 210 millones en fichajes para la Premier, O'Nien fue recompensado con una ampliación de contrato hasta 2027, más una opción de prórroga.
Aún así, sabe que debe seguir mejorando: “He tenido buenos y malos partidos, y todo lo demás. Si quiero llegar a 350 o más, debo evolucionar”. «He tenido partidos buenos, malos y de todo. He mejorado desde mi debut», admite. «Si quiero llegar a 350 o más, debo seguir creciendo para no estancarme».
Luke O'Nien: resumen de su carrera
Periodo Club Partidos oficiales Goles Asistencias 2013 - 2015 FC Watford 1 - - 2014-2015 FC Wealdstone (cedido) 36 4 - 2015–2018 Wycombe Wanderers 119 17 11 Desde 2018 AFC Sunderland 329 23 17