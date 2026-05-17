Nagelsmann respondió con más contundencia a las últimas críticas de Uli Hoeneß. El presidente del Bayern reprochó al seleccionador, entre otras cosas, una excesiva rotación. «Si Alemania logra ser un equipo pese a que el entrenador no ha repetido once, tendremos opciones», afirmó Hoeneß. Y añadió: «La selección alemana nunca ha jugado dos veces seguidas con el mismo once; eso se lo reprocho a Julian, ya se lo he dicho personalmente». También sugirió que el exentrenador del Bayern se había ofendido tras hablar con él.

«Aprecio muchísimo a Uli», comenzó Nagelsmann. «Ha tenido éxitos increíbles y ha contribuido en gran medida a que el Bayern de Múnich sea el club que es, también en Europa con este prestigio». Hoeneß tiene su número de móvil. «Me alegra que me llame cuando tenga algo urgente que decirme. Si ve margen de mejora en mí, en el equipo o en la plantilla, puede llamarme cuando quiera».

Aun así, respondió a las críticas concretas: «Rara vez me ofendo», afirmó, y sobre la rotación añadió con una sonrisa: «Un ejemplo: en septiembre Aleks Pavlovic jugó de titular. En octubre estaba lesionado, así que lo cambiamos. No creo que a Uli le hubiera gustado que le dijera: “Venga, Pavlo, olvídate de la lesión, tienes que jugar en octubre”.