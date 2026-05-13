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Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

¡Stina Blackstenius da la victoria al Arsenal! El equipo reaviva sus esperanzas de acabar segundo en la WSL gracias a un polémico gol en el descuento ante el Everton

Arsenal Women
S. Blackstenius
Arsenal Women vs Everton Women
Everton Women
WSL Serie Primavera

Stina Blackstenius dio al Arsenal una victoria 1-0 sobre el Everton en la Superliga Femenina con un gol en el último suspiro del descuento. El tanto le permite al equipo londinense alcanzar 48 puntos y superar al Chelsea (46), manteniendo vivas sus opciones de Liga de Campeones, por detrás del campeón Manchester City, a una jornada del final.

  • Un gol en los últimos minutos asegura tres puntos vitales

    El Arsenal ganó 1-0 en casa gracias a un gol de Blackstenius en el 93’. El triunfo las sitúa segundas con 48 puntos, dos más que el Chelsea. El Arsenal dominó la posesión, pero le costó superar la defensa del Everton hasta que, en el 93’, Blackstenius aprovechó un córner para marcar.

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  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Una emotiva despedida de Mead en el Emirates

    La afición del Emirates se despidió de Beth Mead, que jugaba su último partido en casa. Pudo celebrarlo con un gol tras estrellar dos veces el balón en el poste en una primera parte de claro dominio local. Sobre el tanto de la victoria en los últimos minutos, Mead declaró a la retransmisión internacional: «A veces nos ha costado esta temporada. Hemos dominado y tenido ocasiones, pero a veces no las aprovechamos. Así hay que ganar. Otros equipos lo han hecho antes, como el Man City. Fue bonito ver el balón entrar; Stina lo hizo muy bien».

  • Por fin se ha roto la resistencia del Everton

    El Everton, octavo con 20 puntos, mostró solidez defensiva todo el partido. Las visitantes se replegaron en su campo mientras Alessia Russo buscaba el primer gol. Courtney Brosnan realizó varias paradas clave, pero encajó en el tiempo añadido. La portera reclamó falta de Leah Williamson en la acción anterior, pero el gol subió al marcador y la frustración se apoderó de las visitantes.

  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    La atención se centra en la final de Anfield

    Los Gunners llegan a la última jornada en una posición ventajosa. Con el Manchester City, ya campeón, que se ha asegurado el título con 52 puntos, el Arsenal ocupa el segundo puesto con 48 puntos. Un empate contra el Liverpool en Anfield le garantizaría el subcampeonato por delante del Chelsea, que suma 46 puntos, asegurándole así la clasificación directa para la fase de grupos de la Liga de Campeones.

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