¡Stina Blackstenius da la victoria al Arsenal! El equipo reaviva sus esperanzas de acabar segundo en la WSL gracias a un polémico gol en el descuento ante el Everton

La afición del Emirates se despidió de Beth Mead, que jugaba su último partido en casa. Pudo celebrarlo con un gol tras estrellar dos veces el balón en el poste en una primera parte de claro dominio local. Sobre el tanto de la victoria en los últimos minutos, Mead declaró a la retransmisión internacional: «A veces nos ha costado esta temporada. Hemos dominado y tenido ocasiones, pero a veces no las aprovechamos. Así hay que ganar. Otros equipos lo han hecho antes, como el Man City. Fue bonito ver el balón entrar; Stina lo hizo muy bien».