Steven Gerrard se pronuncia sobre el posible despido de Arne Slot en medio de la «tristeza» por la pésima racha del Liverpool

A pesar de la inversión récord de 446 millones de libras en nuevos fichajes el verano pasado, la segunda temporada de Klopp se ha estancado considerablemente. El Liverpool se encuentra actualmente a 21 puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, y se enfrenta a una dura batalla para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones la próxima temporada, para gran consternación de Gerrard.

«Creo que si la propiedad y los responsables ven que esa diferencia, con el Villa y el United, se amplía o empeora, me preocupa el puesto del entrenador», declaró Gerrard a talkSPORT. «No quiero que eso ocurra. Soy un gran admirador de Arne Slot. Me impresionó mucho su primera temporada. Debo decir que es un buen hombre, obviamente es un entrenador muy, muy bueno, por el trabajo que ha hecho.

«Creo que la clave de esta situación será el partido contra el Fulham: si consigue meter más presión al United y al Villa, y si puede mantenerse en la lucha por el PSG de cara a la semana que viene, creo que todo irá bien y la situación mejorará dentro de cinco o seis días. Pero si esto empeora, debo decir que me preocuparía por el entrenador».

Añadió sobre el bajón del Liverpool: «Creo que, en cuanto a la tristeza, la siento más que tú, déjame decirte, al verlos tanto individualmente como en conjunto. Porque se han alejado mucho de la identidad del equipo, de lo que habían establecido en cuanto a estándares durante los últimos años».