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GFX Steven Gerrard Mohamed SalahGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Traducido por

Steven Gerrard reacciona a la contundente declaración de Mohamed Salah, quien afirma que el Liverpool ha perdido su identidad bajo Arne Slot

S. Gerrard
M. Salah
A. Slot
Liverpool
Aston Villa vs Liverpool
Aston Villa
Premier League

La leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, critica la actual temporada del equipo bajo Arne Slot y asegura que «se ha perdido la identidad». Sus palabras responden a una publicación de Mohamed Salah en redes sociales que ha conmocionado a los dirigentes de Anfield.

  • Gerrard descifra el enigmático mensaje de Salah

    Gerrard cree que la reciente actividad de Salah en redes sociales refleja problemas profundos en Liverpool. Tras la dura derrota en Villa Park, Salah rompió su silencio para pedir que el club recupere su gloria, un gesto que Gerrard ve como una señal clara de que el vestuario bajo Arne Slot está fracturado.

    «Vaya. Escucha, eso es muy interesante», dijo Gerrard en TNT Sports. «Mo Salah no suele hablar mucho, no tuitea y, desde luego, no tuitea así. Así que creo que está enviando un mensaje al exterior de que las cosas en el vestuario del Liverpool no van bien: la identidad se ha perdido y le duele mucho verlo con sus propios ojos».

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    Un desafío directo a Arne Slot

    Llaman la atención las declaraciones de Salah en plena crisis del club. La reciente derrota ante el Aston Villa fue la duodécima en la Premier League, un récord humillante que confirma una de las peores defensas del título en la historia moderna. Al pedir que el equipo recupere la identidad “heavy metal” de la era Jürgen Klopp, el delantero egipcio, a punto de marcharse, cuestiona si la filosofía más pausada y de posesión de Slot encaja con los valores del club.

    Gerrard calificó de duras las palabras del delantero y afirmó: «Me sorprende el momento en que las ha dicho. Queda un partido, su último con el Liverpool. Ya sabéis que habla poco; ahora ha concedido entrevistas porque cierra una carrera increíble en el club. Pero sus palabras condenan al entrenador y al cuerpo técnico por la situación del equipo. Esa es mi opinión».

  • El Liverpool se desmorona en Villa Park

    La derrota ante el Aston Villa, la decimonovena del Liverpool esta temporada, desencadenó la tensión interna. La forma en que se perdió llevó a aficionados y exjugadores a cuestionar la solidez de la plantilla; Salah llegó a decir que el equipo se estaba «desmoronando».

    «Desmoronarse es una palabra fuerte», añadió Gerrard. «Es contundente, sobre todo viniendo de Mo. La presión recae sobre los jugadores y el entrenador porque el rendimiento no ha sido ni de lejos suficiente. El partido de anoche fue terrible, doloroso de ver de principio a fin».

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    Una dinámica poco habitual en el vestuario

    A un partido de acabar la temporada, la duda es si Salah actúa por su cuenta o refleja el sentir del vestuario. Gerrard se preguntó si el delantero «habla en nombre de todos», pues tal arrebato es raro en un jugador conocido por su profesionalidad y liderazgo discreto.

    «Es extraño, es inusual», dijo el excentrocampista. «Seguro que tendrá muchas entrevistas sobre su último partido. Tengo ganas de ver qué pasa, porque es inusual para un jugador del Liverpool y para Mo Salah».

    Y añadió: «Fueron 90 minutos duros y obtuvieron lo que se merecían. El Villa fue superior en todo el campo. No hubo lucha, pasión, esquema de juego ni conexión; no se movían juntos y los jugadores estaban a años luz de lo que sé que son capaces de hacer».

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