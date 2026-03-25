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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
خالد محمود

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Steven Gerrard le dice al Liverpool que este verano hace falta un fichaje «estrella» para sustituir a Mohamed Salah

Liverpool
S. Gerrard
M. Salah
M. Olise
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La leyenda del Liverpool Steven Gerrard ha enviado un mensaje claro a la directiva de Anfield sobre la monumental tarea de sustituir a Mohamed Salah. El emblemático ex capitán cree que el club debe gastarse una fortuna en uno de los mejores delanteros del mundo para llenar el vacío que dejará la inminente marcha del «Rey egipcio».

  • El fin de una era en Anfield

    Los Reds se han visto sacudidos esta semana por la confirmación de que Salah pondrá fin a su legendaria etapa de nueve años en el Liverpool al término de la presente temporada. A pesar de que aún le queda un año de contrato, el egipcio ha llegado a un acuerdo con el club para renunciar a una importante suma de dinero a fin de facilitar su salida libre este verano, y la Liga Profesional de Arabia Saudí sigue siendo el destino más sonado.

    En un emotivo vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Salah pareció dirigirse directamente a los aficionados, diciendo: «Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada».

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    El plan de Gerrard para el futuro

    En declaraciones a TNT Sports, la leyenda de los Reds, Gerrard, se mostró rotundo al afirmar que el club no puede permitirse adoptar un enfoque de formación a la hora de buscar un sucesor para su emblemático delantero. El exentrenador del Al-Ettifaq insistió en que solo un jugador del más alto nivel será suficiente para que el Liverpool mantenga su competitividad en lo más alto de la Premier League y en Europa.

    «Hay que fichar a alguien que sea un reclamo, o no se le estará sustituyendo», explicó Gerrard durante la retransmisión. «Tienen que ser extremos de primer nivel, de entre los tres [o] cuatro mejores del mundo, para sustituir a Salah, porque eso es lo que ha sido Mo».

  • Michael Olise y su precio de 173 millones de libras

    Entre los nombres que se barajan para fichar por el Liverpool se encuentra la estrella del Bayern de Múnich, Michael Olise. Según informaciones procedentes de Alemania, el Liverpool estaría dispuesto a desembolsar la asombrosa cifra de 200 millones de euros (173 millones de libras) para sacar al francés del Allianz Arena, una cantidad que supondría una importante declaración de intenciones por parte del grupo propietario liderado por FSG.

    Olise, que ha impresionado desde su llegada a la Bundesliga, encaja en la descripción de «éxito de taquilla» proporcionada por Gerrard. Sin embargo, no es el único nombre en la lista de candidatos. Se dice que el Liverpool también está siguiendo de cerca a otros objetivos de alto perfil, como Yan Diomande, del RB Leipzig, y estrellas consolidadas de la Premier League como Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus y Yankuba Minteh, mientras evalúa sus opciones para la era post-Salah.

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    Nos espera una transición difícil

    Sustituir a un jugador que ha marcado de forma constante al menos 20 goles por temporada no es tarea fácil, y la vacante en la banda derecha será el mayor reto al que se enfrentará el departamento de fichajes del club este verano. Dado que Salah ha sido una pieza clave del éxito del club tanto con Jürgen Klopp como con Arne Slot, la presión para acertar con este fichaje es inmensa.

    Aunque jóvenes promesas como Diomande han dado muestras de su brillantez, la insistencia de Gerrard en fichar a una superestrella contrastada refleja la inquietud de la afición. Si los Reds quieren competir por los grandes títulos la próxima temporada, encontrar a un jugador capaz de replicar el impacto «taquillero» de Salah será la historia clave del mercado de fichajes.

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