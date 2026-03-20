Steven Gerrard ha admitido sin rodeos que su sueño de entrenar al Liverpool se ha esfumado, mientras un antiguo compañero de los Reds insta a la leyenda del club a seguir los pasos de Jürgen Klopp

Gerrard tuvo un comienzo prometedor como entrenador al tomar las riendas del Ibrox. Logró el dominio nacional en Glasgow, y los Gers desbancaron a su rival del Old Firm, el Celtic, de lo más alto de la tabla.

Con su popularidad en alza, el exinternacional inglés no tardó en despertar el interés de su país natal. En noviembre de 2021 fichó por el Aston Villa, pero su etapa en West Midlands, en gran parte olvidable, duró solo 11 meses y 40 partidos.

A Gerrard no le fue mucho mejor cuando se marchó a la Liga Profesional Saudí con el Al-Ettifaq, ya que solo ganó 23 de los 59 partidos que dirigió allí, y se ha tomado un descanso desde que abandonó Oriente Medio en enero de 2025.

Desde entonces se han barajado varios destinos para el técnico de 45 años, y su próximo paso —si es que lo da— se considera crucial. La vía de regreso a Merseyside no se ha cerrado del todo, pero se han interpuesto varios obstáculos en el camino de Gerrard.