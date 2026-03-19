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Steven Gerrard critica al Galatasaray, calificándolo de «vergonzoso» y «patético», tras la cómoda clasificación del Liverpool para los cuartos de final de la Liga de Campeones
El Liverpool, demasiado fuerte para el Galatasaray
El Liverpool pudo haber perdido el partido de ida de su eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, pero se impuso con facilidad al equipo turco en Merseyside. El equipo de Slot cuajó una impresionante actuación para ganar por 4-0, con goles de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah. Ekitike afirmó tras el partido que el marcador final «podría haber sido de 10-0» debido al dominio de los locales en una gran noche para el equipo de Slot.
- AFP
Gerrard critica al «vergonzoso» Galatasaray
Gerrard también habló sobre el partido y no se mostró satisfecho con el comportamiento de algunos jugadores del Galatasaray. Declaró a TNT Sports: «La gente ha venido aquí esta noche con ganas de ver un partido trepidante y ellos no paraban de tirarse al suelo. Han sido una vergüenza esta noche de principio a fin. El rendimiento en general ha sido malo, patético, la verdad. Y luego tienes a jugadores revolcándose por el suelo. Esta noche han sufrido un par de lesiones reales, lesiones en la muñeca que hay que respetar. Como profesional, no quieres ver eso. Pero luego ves a gente a la que realmente no le han tocado y se está revolcando por el suelo. Te castigan por ello porque jugaron cinco minutos al final de la primera parte y te castigan aún más. Hubo 11 minutos (en total) al final del partido. El partido podría haber acabado 11-0 o 12-0 esta noche. El Liverpool ganó con facilidad. El Liverpool estuvo excelente esta noche, hizo que el Galatasaray pareciera muy mediocre. Pero creo que su actuación fue patética».
Lesiones graves para Osimhen y Lang
El Galatasaray vio cómo dos de sus jugadores sufrían lesiones graves en Anfield. El delantero Victor Osimhen se vio obligado a abandonar el terreno de juego con una fractura en el brazo, a pesar de intentar seguir jugando a pesar del dolor, y es posible que tenga que someterse a una intervención quirúrgica. El suplente Noa Lang tendrá que pasar sin duda por el quirófano tras sufrir un corte profundo.
Un comunicado del club decía: «En la primera parte de nuestro partido a domicilio contra el Liverpool, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, nuestro jugador Victor Osimhen recibió un golpe en el brazo y completó la primera parte, pero tras las pruebas realizadas en el descanso, no ha jugado en la segunda parte debido al riesgo de fractura en el brazo. Tras el partido, bajo la supervisión de nuestro equipo médico, las pruebas realizadas en el hospital revelaron una fractura en el antebrazo derecho de nuestro jugador, al que se le ha colocado una escayola. La decisión sobre la cirugía se tomará en los próximos días tras nuevas evaluaciones.
«En la segunda parte del mismo partido, nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión, sufrió un corte grave en el pulgar derecho, y está previsto que se someta a una intervención quirúrgica en Liverpool en las próximas horas con la participación de nuestro equipo médico».
- AFP
El Liverpool se enfrentará al PSG
La victoria del Liverpool sobre el Galatasaray significa que los Reds se enfrentarán al vigente campeón, el París Saint-Germain, en cuartos de final. El PSG eliminó al Liverpool de la competición la temporada pasada en la tanda de penaltis, pero Arne Slot cree que el equipo de Luis Enrique no estará deseando revivir ese enfrentamiento.
En declaraciones a TNT Sports, afirmó: «La temporada pasada, contra el PSG, nos superaron por completo a domicilio; jugamos un gran partido en Anfield, pero perdimos en los penaltis. Para ser justos, ellos no han bajado el nivel. Era casi imposible que mejoraran, pero han estado muy impresionantes hasta ahora. No creo que les haga mucha gracia enfrentarse a nosotros después de ver nuestro rendimiento esta noche, y la temporada pasada fuimos el único equipo que les llevó a la prórroga y a los penaltis».
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