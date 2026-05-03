AFP
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Steve McClaren explica que Cristiano Ronaldo ignoró el consejo de no jugar durante su segunda etapa en el Manchester United, la cual terminó con un enfrentamiento con Erik ten Hag y la rescisión de su contrato
El ultimátum a Erik ten Hag
McClaren reveló que la tensión entre Ten Hag y Ronaldo saltó a la vista apenas llegó el técnico a Carrington. Mientras Ten Hag imponía un estilo disciplinado y de alta presión, quedó claro que el cinco veces Balón de Oro no compartía su visión.
En declaraciones a The Athletic, McClaren recordó la advertencia que le hizo al entrenador holandés: «Erik intentó imponer su estilo y por eso tuvo esa pelea con Ronaldo durante todo el tiempo. Le dije a Erik, desde el principio: “O tú o él”».
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La resistencia de Ronaldo ante el juego de presión
El quid de la cuestión radicaba en el ritmo de trabajo exigido cuando el equipo no tenía la posesión, un aspecto innegociable del esquema táctico de Ten Hag. A pesar de su estatus de leyenda y su historial goleador, Ronaldo, ya cerca de los 40, tuvo dificultades —o se negó— para adaptarse a las exigencias físicas de la presión moderna de la Premier League.
McClaren lo confirma: «Ronaldo estaba bien, pero no quería —o no se sentía capaz— de hacer el trabajo que Erik pedía. Sin balón, la orden era clara: “Ve al centro, en cuanto vuelvas, presiona primero, luego corre doble, a veces triple”». Le decía: “Si quieres jugar, hazlo”. Él respondía: “Nadie quiere presionar”. Yo replicaba: “Son chicos jóvenes, ellos pueden”. Y concluía: “Tienes que correr, si no, no juegas”».
La inevitable derrota en Old Trafford
En 2022, durante una victoria contra el Tottenham, Ronaldo se negó a entrar como suplente y se marchó del estadio antes de tiempo. Poco después concedió una entrevista a Piers Morgan en la que afirmó sentirse «traicionado» por el club y faltarle el respeto a Ten Hag.
Tras la entrevista, el United rescindió su contrato de mutuo acuerdo, lo que facilitó su fichaje por el Al-Nassr saudí. McClaren destacó que, mientras otros técnicos tal vez habrían cedido, Ten Hag se mantuvo firme, aun a riesgo de perder al máximo goleador de la historia del club.
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Comparaciones con la era de Sir Alex Ferguson
Al analizar la inestabilidad, McClaren sugirió que Ten Hag no tiene la autoridad consolidada de legendarios como Sir Alex Ferguson. Ferguson podía prescindir de estrellas sin gran resistencia de afición o medios; en cambio, Ten Hag aún busca afianzarse y lidia con el ego de un icono mundial.
McClaren concluyó: «Quizá otros entrenadores intentaron adaptarse y complacer para sacar lo mejor de [Ronaldo]. Con Fergie, o tenías razón o te ibas; si no estabas de su lado, te marchabas. Esa autoridad la desarrolló durante años. El Gaffer, Sir Alex, tuvo tiempo para hacerlo. Erik no tuvo el mismo tiempo».