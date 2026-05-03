McClaren reveló que la tensión entre Ten Hag y Ronaldo saltó a la vista apenas llegó el técnico a Carrington. Mientras Ten Hag imponía un estilo disciplinado y de alta presión, quedó claro que el cinco veces Balón de Oro no compartía su visión.

En declaraciones a The Athletic, McClaren recordó la advertencia que le hizo al entrenador holandés: «Erik intentó imponer su estilo y por eso tuvo esa pelea con Ronaldo durante todo el tiempo. Le dije a Erik, desde el principio: “O tú o él”».