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Sportmediaset - Juventus: el Milan no renuncia a Vlahovic: la oferta y el plan de los rossoneri

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D. Vlahovic

Los bianconeri están trabajando en la renovación del delantero serbio, que sigue estando en el punto de mira de los rossoneri, dispuestos a entrar en las negociaciones.

Dusan Vlahovic está negociando su renovación con la Juventus, pero hay un escollo para los bianconeri: el Milan.


Así lo afirma SportMediaset, según el cual los rossoneri no han perdido el interés por el delantero serbio y están listos para entrar en las negociaciones.


Vlahovic es un viejo interés del Diavolo, que en estas horas ha cerrado otro fichaje para la delantera del futuro (Andrej Kostic, nacido en 2007 y procedente del Partizan de Belgrado), y la pista podría reactivarse justo cuando se han reanudado las conversaciones entre el exjugador de la Fiorentina y la Vecchia Signora.

  • VLAHOVIC-JUVENTUS: NEGOCIACIONES PARA LA RENOVACIÓN

    En los últimos días, Dusan Vlahovic recibió en Turín la visita de su padre, Milos, lo que también supuso una oportunidad para hacer balance de la situación tras su regreso a los terrenos de juego.


    No ha habido contacto con Damien Comolli, que se encontraba fuera de Italia durante la visita de Vlahovic padre, pero la Juventus sigue trabajando para renovar al jugador nacido en 2000.


    A instancias de Luciano Spalletti, el club ha reabierto las negociaciones con el agente Darko Ristic para renovar el contrato firmado en 2022, que permite al jugador ganar 12 millones de euros netos esta temporada.


    La idea de la Juventus es poner sobre la mesa un nuevo contrato no muy largo (dos años) con un salario más alto, entre 6,5 y 7 millones de euros por temporada, sin contar bonificaciones, ligeramente inferior al sueldo de Kenan Yildiz. Queda por resolver la cuestión de las comisiones para Ristic y sus colaboradores, que en los últimos tiempos ha sido el obstáculo más serio para la renovación.

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  • EL PLAN DEL MILÁN

    En este contexto entra en escena el Milan, que según SportMediaset ya habría definido una estrategia para convencer a Vlahovic.


    Según se lee, los rossoneri podrían igualar o aumentar ligeramente la oferta económica, pero ofreciendo un año más de contrato, es decir, un contrato de tres años en lugar de uno de dos.

  • VLAHOVIC-MILÁN: LOS FACTORES

    Hay algunos factores que hay que tener en cuenta. El posible fichaje de Vlahovic tendría un gran impacto en el presupuesto del Milan, aunque el club no tendría que rascarse el bolsillo para pagar el traspaso de un nuevo delantero centro.


    También hay que tener en cuenta la situación de Rafael Leao, quien, según SportMediaset, podría abandonar Milán al final de la temporada, lo que supondría un ahorro en su salario que permitiría igualar la oferta a Vlahovic.


    En el Milan, Vlahovic se reencontraría con Massimiliano Allegri, su entrenador en la Juventus durante dos temporadas y media, con quien ganó la Coppa Italia 2023-24.

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