SportMediaset – Furia en el Inter: se reclama otro penalti por una falta de Ederson sobre Dumfries, la jugada

De hecho, en la misma jugada se produjo otro contacto dudoso entre Ederson y Dumfries dentro del área. Tras el choque entre Scalvini y Frattesi, el balón se dirigió hacia la banda y, cuando aún se encontraba dentro del área, el brasileño y el holandés se disputaron el balón, iniciando un forcejeo en el que el primero extendió la pierna izquierda hasta derribar al rival. También en este caso, Manganiello no pitó falta ni fue llamado por el VAR para aclarar la jugada. Se trata, por tanto, de un nuevo episodio dudoso que no deja satisfechos a los nerazzurri.

Dos posibles penaltis, ambos denegados a un equipo. Curioso el episodio que ha afectado al Inter, pero desde luego no inédito. Basta pensar en otro caso de esta liga en el que, en cambio, fue el Milan el que resultó penalizado. Hay que remontarse a los primeros partidos de esta Serie A y, más concretamente, a un Milan-Bologna de mediados de septiembre en el que se negaron dos posibles penaltis en la misma jugada a los rossoneri y a Nkunku.