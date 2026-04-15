«¿Soy un mimado?» respondió Neymar a un aficionado que lo llamó «gordito», mientras el Santos era abucheado tras su sorpresivo tropiezo en la Copa Sudamericana

El enfrentamiento se tornó personal cuando Neymar, camino del túnel, señaló a un aficionado para burlarse de su aspecto físico mientras defendía su compromiso.

Enfurecido por las acusaciones de ser «malcriado», Neymar le espetó al aficionado: «Deberías haber entrenado más. ¡Te estás poniendo gordito! Tienes razón... ¿ya estás contento? ¿Soy malcriado? Lo estoy dando todo aquí. Te voy a dar tu minuto de fama».

Reconozco que los aficionados pueden estar frustrados, pero se pasó de la raya. Solo respondí al aficionado por cómo me habló. Entiendo las críticas al juego, pero no acepto que sea personal. No lo acepto: soy constante y doy todo por el fútbol y este club, así que no merezco ese trato».

Finalmente, trazó una línea clara entre su vida profesional y privada: «Que me critiquen por mi rendimiento en el campo, no fuera de él. Los hinchas están molestos por el empate ante Recoleta, y nosotros también; se sintió como una derrota. Debemos levantar la cabeza y seguir adelante».